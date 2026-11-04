EN GÜNCEL GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİNİ YAPIN Açıklamada, vatandaşların dijital güvenliklerini korumaları amacıyla almaları gereken tedbirlere de yer verildi. Başta iPhone kullanıcıları olmak üzere tüm vatandaşların cihazlarının işletim sistemlerini ve mesajlaşma uygulamalarını güncel tutmaları, iPhone cihazlarında "Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme" bölümünden sunulan en güncel güvenlik güncellemelerini yüklemeleri istendi. Sosyal medya reklamları dahil kaynağı belirsiz veya güvenilirliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmaması, güvenilir olmayan internet sitelerinden uygulama veya dosya indirilmemesi ve şüpheli bağlantıların açılması halinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesi gerektiği belirtildi.

WHATSAPP'TA BAĞLI CİHAZLARA DİKKAT!

WhatsApp ve diğer dijital hesaplarda iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi, doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması, WhatsApp uygulamasındaki "Bağlı Cihazlar" bölümünün düzenli kontrol edilmesi ve tanınmayan oturumların sonlandırılması tavsiye edildi.

Bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görüntülenmeyebileceğine dikkati çekilen açıklamada, tanıdık kişilerden gelen mesajlar dahil IBAN bilgisi ve para transferi taleplerinin farklı bir iletişim kanalı üzerinden, tercihen ilgili kişi telefonla aranarak doğrulanmasının önemine işaret edildi.