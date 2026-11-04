WhatsApp kullanıcıları dikkat! iPhone'larda büyük tehlike: Görüntülemek bile riskli
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesapların ele geçirilerek dolandırıcılıkta kullanılmasına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle güncel olmayan iPhone cihazlarını hedef alan zararlı yazılımlara dikkat çekilen açıklamada, hesap sahiplerinin kimliği kullanılarak yakın çevrelerinden para talep edildiği ve bazı zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesinin bile güvenlik riski oluşturabildiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.
YAKIN ÇEVREDEN PARA TALEBİ
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde, vatandaşlarımızın WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesaplarının bilgileri dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikayetlerde artış gözlemlenmektedir." ifadesine yer verildi.
Söz konusu girişimlerde, hesap sahiplerinin kimlikleri kullanılarak, yakın çevrelerinden IBAN bilgileri üzerinden para transferi talep edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Siber Güvenlik Başkanlığımızca yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edilmiştir." denildi.
GÖRÜNTÜLEMENİZ BİLE RİSKLİ
Zararlı yazılımların internet ortamındaki kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabildiği aktarılan açıklamada, "Bazı gelişmiş saldırılarda, zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir." uyarısında bulunuldu.
HESAP SAHİPLERİNİN KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞIYORLAR
Bu yöntemlerle cihazlara yetkisiz erişim sağlayan saldırganların, kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşarak, kullanıcıların bilgisi dışında işlem gerçekleştirebildikleri, hesap sahiplerinin kimliğini kullanarak iletişim listelerindeki kişilerden acil ihtiyaç gerekçesiyle para transferi talep edebildikleri bildirildi.