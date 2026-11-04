Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde göreve geldiğini hatırlatan Caran, belediye başkanlığını bir makamdan öte, halkın emaneti olarak gördüğünü belirterek göreve başladığı ilk günden itibaren en büyük hedeflerinden birinin Korkuteli'nin huzurunu korumak olduğunu ifade etti.

"BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM ETME KARARI ALDIM"

Siyasi hayatında yeni bir yol ayrımına geldiğini belirten Caran, kararının kolay alınmadığını vurgulayarak, "Geçmişte verilen emeklerin, birlikte yürüdüğümüz yolların, kurulan dostlukların ve paylaşılan mücadelelerin benim için kıymeti büyüktür. Bunların hiçbirini yok saymam, görmezden gelmem mümkün değildir. Ancak geldiğimiz noktada, Korkuteli'mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak, tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.