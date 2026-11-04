Yardıma koşanlara otomobil çarptı: Bursa'daki kazada 1 ölü, 9 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağanak nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazazedelere ve yardıma gidenlere arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu 30 yaşındaki Mecit Can hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde bulunanlara ve yardım için duran kişilere, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı.
KAZAZEDELERE YARDIM EDERKEN FACİA YAŞANDI
Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa istikametinde, Gemlik mevkisinde meydana geldi.
Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazanın ardından araçtan inen kişiler, hem otomobildekilere hem de yaralılara yardım etmek için harekete geçti.
Bu sırada aynı yönde seyreden 58 ADC 704 plakalı otomobil, kazaya karışan araçtakilere ve yardıma giden kişilere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ilk kazaya karışan otomobilde bulunan 30 yaşındaki Mecit Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
OTOYOLDA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.