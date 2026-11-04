Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde bulunanlara ve yardım için duran kişilere, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı.

KAZAZEDELERE YARDIM EDERKEN FACİA YAŞANDI

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa istikametinde, Gemlik mevkisinde meydana geldi.

Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazanın ardından araçtan inen kişiler, hem otomobildekilere hem de yaralılara yardım etmek için harekete geçti.

Bu sırada aynı yönde seyreden 58 ADC 704 plakalı otomobil, kazaya karışan araçtakilere ve yardıma giden kişilere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü.