Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı çıkış: Türkiye el âleme avuç açmadan bu noktaya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Koordinasyonu Toplantısı'nda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Siyasi ahlak yasasının Türkiye için kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kurultay süreçlerindeki kirli pazarlıklara işaret ederek rüşvetle irade satın alınmasına sert tepki gösterdi. Savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi üretimiyle güvenliğini sağlaması gerektiğini belirterek, "El âleme avuç açmadan. Ve Türkiye bugün bu noktadadır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki toplantıda gençlere seslenerek Türkiye'nin mutlaka ahlaki temeller üzerinde yükselmesi gerektiğini belirtti. "SİYASET KİRLİLİKTEN ARINMADIKÇA TÜRKİYE HUZUR BULAMAZ"

Kılıçdaroğlu, "Siyasi ahlak kanunu bizim vazgeçilmezimizdir. Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece Türkiye huzur bulamaz. Kaynaklar yerli yerinde harcanamaz. O nedenle unutmamanız gereken temel nokta bu ülkenin kesinlikle bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



Konuşmasında savunma sanayisindeki tarihi gelişim sürecini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye kendi özüne dönmüştür, kendi sanayisine dönmüştür. 'Ben üretmezsem başarılı olamam, ben üretemezsem kendimi savunamam.' Üstelik ateş çemberi içinde olan bir bölgede Türkiye kendi varlığını, kendi güvenliğini korumak zorundadır. El âleme avuç açmadan. Ve Türkiye bugün bu noktadadır." ifadelerini kullandı.

Gençlere hukukun üstünlüğü, üretim, bilim ve demokrasinin önemini anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürkçülük güne takılıp kalma değildir. Atatürkçülük geleceği inşa etmektir. O nedenle statik değildir Mustafa Kemal Atatürk dediğimiz o ideoloji, o felsefe. Geleceği inşa edeceksiniz. Neyle bilgiyle, birikimle inşa edeceksiniz. Saygıyla inşa edeceksiniz. Kavgasız inşa edeceksiniz." şeklinde konuştu.

KURULTAYLARDA "RÜŞVET" VE BELEDİYELERE İSTİFA RESTİ

Parti içindeki ahlak ilkelerine dikkat çekerek kurultay süreçlerinde delegelerin iradelerine yönelik maddi çıkar girişimlerini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kişiyi ikna etmek ayrı, o kişinin iradesini satın almak ayrı. Tartışmaya evet. İknaya evet. Oturup konuşmaya evet. Ama rüşvetle irade satın almaya hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

