Türkiye'nin nüfusu 86,5 milyonu aştı: En kalabalık yaş grubu belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için hazırlanan dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim 2026 itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye yükseldi.
2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olarak kaydedilen nüfus, 2026'nın ilk 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. 1 Temmuz-1 Ekim dönemindeki artış ise 181 bin 684 kişi oldu.
Erkek nüfus 43 milyon 264 bin 337, kadın nüfus 43 milyon 237 bin 949 kişi olarak hesaplandı. Buna göre nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu.
BİR YILDA 521 BİN KİŞİLİK ARTIŞ
Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişiden 86 milyon 502 bin 286 kişiye çıktı. Böylece bir yıllık nüfus artışı 521 bin 632 kişi, başka bir ifadeyle yüzde 0,61 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde erkek nüfus 260 bin 567, kadın nüfus ise 261 bin 65 kişi arttı.
EN KALABALIK YAŞ GRUBU 25-29
Yaş gruplarına göre nüfus dağılımında ilk sırada 6 milyon 668 bin 482 kişiyle 25-29 yaş aralığı yer aldı.
Bu grubu 6 milyon 574 bin 286 kişiyle 10-14 yaş, 6 milyon 451 bin 266 kişiyle 45-49 yaş ve 6 milyon 404 bin 203 kişiyle 15-19 yaş grupları takip etti.
0-14 yaş grubunda 17 milyon 247 bin 925 kişi bulunurken, 15-29 yaş grubunun nüfusu 19 milyon 329 bin 191 olarak kayıtlara geçti.
ÇOCUK NÜFUSUN PAYI GERİLEDİ
Geçen yılın aynı dönemine göre 0-14 yaş grubundaki nüfus 364 bin 985 kişi azalarak 17 milyon 612 bin 910'dan 17 milyon 247 bin 925'e geriledi.
Bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı da yüzde 20,5'ten yüzde 19,9'a düştü. 0-4 yaş grubundaki nüfus ise 4 milyon 888 bin 337'den 4 milyon 709 bin 231'e inerek bir yılda yüzde 3,7 azaldı.
65 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUS 9,8 MİLYONA ULAŞTI
65 yaş ve üzerindeki nüfus, bir yılda 350 bin 765 kişi artarak 9 milyon 831 bin 160'a çıktı. Bu grubun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11'den yüzde 11,4'e yükseldi.
65 yaş ve üzerindeki nüfusun 5 milyon 430 bin 828'ini kadınlar, 4 milyon 400 bin 332'sini erkekler oluşturdu. Böylece bu yaş grubunda kadın nüfusu erkek nüfusunu yaklaşık 1 milyon 30 bin kişi geride bıraktı.