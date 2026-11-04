2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olarak kaydedilen nüfus, 2026'nın ilk 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. 1 Temmuz-1 Ekim dönemindeki artış ise 181 bin 684 kişi oldu.

Erkek nüfus 43 milyon 264 bin 337, kadın nüfus 43 milyon 237 bin 949 kişi olarak hesaplandı. Buna göre nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu.

BİR YILDA 521 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişiden 86 milyon 502 bin 286 kişiye çıktı. Böylece bir yıllık nüfus artışı 521 bin 632 kişi, başka bir ifadeyle yüzde 0,61 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde erkek nüfus 260 bin 567, kadın nüfus ise 261 bin 65 kişi arttı.