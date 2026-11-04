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Başkan Erdoğan'dan Güney Kore çıkarması! Teknoloji devlerini kabul etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Güney Kore çıkarması! Teknoloji devlerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle bulunduğu Seul'de resmi törenle karşılandı. İki liderin masasında stratejik ortaklık ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler yer aldı. Görüşmelerde ikili ilişkileri güçlendirecek 4 anlaşma da imzalandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de çok sayıda teknoloji devinin heyetini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle ziyarette bulunduğu Seul'de resmi törenle karşılandı.

Öte yandan Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de çok sayıda teknoloji devinin heyetini kabul etti.

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İşte dakika dakika yaşananlar...

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08:58

BAŞKAN ERDOĞAN SEUL'DE TEKNOLOJİ DEVLERİNİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Korea Electric Power Corporation (KEPCO)'nun Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

 

Başkan Erdoğan'dan Güney Kore çıkarması! Teknoloji devlerini kabul etti - 1

 

Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Seul Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ve heyetini kabul etti.

 

Başkan Erdoğan'dan Güney Kore çıkarması! Teknoloji devlerini kabul etti - 2

 

 Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ve heyetini kabul etti.

Ayrıca Erdoğan, Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Ahaber
14:30

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ AKŞAM YEMEĞİ'NDE KONUŞTU: KALBEN YAKIN İKİ MİLLETİZ

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle ziyaret ettikleri Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onurlarına verilen Resmi Akşam Yemeği'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, 8 yıl aradan sonra Kore Cumhuriyeti'ni yeniden ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, şahsına ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlik için teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Asya'nın iki ucunda birbirlerinden uzak ama kalben yakın iki milletiz. Eğer kader insanları buluşturacaksa, mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz. Bir Kore atasözünün dediği gibi 'Elbiselerinizin uçları hafifçe dahi birbirlerine değse bu kaderdir.' Bundan 76 yıl önce bu toprakların bağımsızlığı için kader bizleri bir araya getirdi. Sizlerin de Türkleri isimlendirdiğiniz üzere bizleri kan kardeşleri kıldı. Aslında biz bin yılı aşkın süredir birbirleriyle temas halinde olan iki kadim halkız. Bu ortak geçmişimizi, vatandaşlarımızın müreffeh geleceğine ve dünyada barışın tesisine katkı verebileceğimiz yeni ufuklara taşımak istiyoruz."

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile yaptıkları kapsamlı görüşmelerin bu yolda kendisine büyük ümit verdiğini ifade eden Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem refikalarına bizleri kendi evimizde hissettiren misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'deki 80 milyon kardeşleri adına dost ve müttefik Kore halkını en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." diye konuştu.

12:09

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı. Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine geçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'​​​​​​​ın huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imza altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasındaki "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasındaki "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imzaladı.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasındaki "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" da Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon tarafından imza altına alındı.

11:26

BAŞKAN ERDOĞAN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE BAŞKANLIK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan da yer aldı.

Ahaber
11:06

LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile baş başa görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

10:32

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI LEE İLE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin davetine icabetle ziyaret ettiği Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından, baş başa görüşmeye geçti.

Liderlerin, basına kapalı ikili görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme yapması bekleniyor.

Ahaber
09:38

8 YIL ARADAN SONRA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle gittiği başkent Seul'de resmi törenle karşılandı.

 

Başkan Erdoğan'dan Güney Kore çıkarması! Teknoloji devlerini kabul etti - 3

 

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracıyla geldikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi tarafından karşılandı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından Güney Kore milli marşı ve İstiklal Marşı çalındı.

Törende, Başkan Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee, karşılıklı olarak heyet üyelerini tanıttı.

İki lider ve eşleri kendileri için ayrılan alana geçti.

Burada, Güney Kore Milli Tekvando Gösteri Ekibi tarafından dövüş sanatları gösterisi sunuldu.

Başkan Erdoğan, ilgiyle takip ettiği gösteri sırasında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile zaman zaman tokalaştı. Gösteri sonunda ekip tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "hoş geldiniz" yazılı pankart açıldı.

İki lider, karşılamanın ardından baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

 

Ahaber
08:52

BAŞKAN ERDOĞAN LEE JAE MYUNG İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle ziyarette bulunduğu Seul'de resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SEUL PROGRAMINDA NELER VAR?

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması ve ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

 

 

 

 

08:41

"İKİLİ TİCARETTE 15 MİLYAR DOLARLIK HACİM HEDEFİMİZ VAR"

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle yaptığı Seul ziyareti öncesinde Yonhap'a verdiği mülakatta Türkiye-Güney Kore ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluğun sağlam tarihi temellere dayandığını vurgulayan Erdoğan, bu dostluğun Kore Savaşı’nın zor günlerinde filizlendiğinin, aradan geçen on yıllara rağmen değerinden hiçbir şey kaybetmediğinin altını çizdi.

Erdoğan, ilişkilerin temelinde o günlerden bu yana kardeşlik ve karşılıklı güvenin bulunduğunu ve bu mirası gelecek nesillere güçlü şekilde taşımanın bir görev olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Seul ziyaretimizde önceliğimiz, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğu güçlendirmek ve ekonomik ilişkilerimize ivme kazandırmaktır. Savunma sanayii, nükleer enerji, yüksek teknoloji, yapay zeka ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli fırsatlar görüyoruz. Bu fırsatları somut projelere dönüştürmek, şirketlerimizin önünü açmak ve karşılıklı yatırımları artırmak istiyoruz. İkili ticarette 15 milyar dolarlık hacim hedefimiz var. Bu hedefe ulaşırken ticaretimizi daha dengeli bir yapıya kavuşturmayı, yatırımları artırmayı ve üretim alanında daha yakın çalışmayı önemsiyoruz."

Erdoğan, bu ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacak somut adımlara vesile olacağına inandığını ifade etti.

"KORELİ DOSTLARIMIZIN NÜKLEER ENERJİ ALANINDAKİ TECRÜBESİNİ BİLİYORUZ"
Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi’ne ilişkin müzakerelerde gelinen son aşamayla ilgili Erdoğan, bu konularda Güney Kore ile yürütülen görüşmelerin önemsendiğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Koreli dostlarımızın nükleer enerji alanındaki tecrübesini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl imzaladığımız mutabakat zaptının ardından KEPCO ile ön fizibilite kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Projenin teknik ve ekonomik şartları ile yatırım modeli üzerinde değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Elektriğin hangi maliyetle üretileceği, yatırımın nasıl finanse edileceği ve projenin Türkiye ekonomisine kazandıracakları nihai kararda belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelerle yürütülen temasların da dikkate alındığının altını çizen Erdoğan, bütün seçeneklerin Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda değerlendirildiğini anlattı.

"TİCARETİMİZİN DAHA DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"
Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticari ilişkilere değinen Erdoğan, ikili ticaret hacminin dağılımında ciddi bir dengesizlik görüldüğüne dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, "2025 yılında Kore'ye ihracatımız yaklaşık 1,14 milyar dolar olurken ithalatımız 10,26 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Biz, bu farkın azaltılmasını, ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının, nitelikli iş gücünün ve stratejik konumunun Koreli yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kore Cumhuriyeti'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki birikimiyle Türkiye'nin üretim gücünü bir araya getirdiğimizde çok daha büyük başarılara ulaşabiliriz. Hyundai'nin ülkemizdeki köklü otomotiv üretim faaliyetleri ve POSCO'nun çelik sektöründeki yatırımları, bu ortaklığın somut örnekleridir. Hyundai'nin İzmit'teki tesislerinde elektrikli araç üretimine başlamasını da memnuniyetle karşılıyoruz."

Erdoğan, bunların yanı sıra elektronik, yarı iletken teknolojileri, makine ve endüstriyel otomasyon, robotik sistemler, biyoteknoloji, ilaç ve tıbbi cihazlar ile yenilenebilir enerji alanlarında önemli imkanların bulunduğunu vurgulayarak, Koreli yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarını ve Türk şirketleriyle daha güçlü ortaklıklar kurmalarını, ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında daha somut neticeler alınmasını arzu ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, TUSAŞ bünyesindeki TEI tarafından geliştirilen PD170 motoruna Güney Kore tarafından yoğun ilgi gösterilmesini memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

"ASYA İLE AVRUPA ARASINDAKİ STRATEJİK KONUMUMUZU GÜÇLÜ BİR ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ALTYAPISIYLA DESTEKLİYORUZ"
Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ciddi güvenlik sorunlarının ve gemi trafiğine yönelik kısıtlamaların, küresel enerji piyasalarını ve uluslararası ticareti doğrudan etkilediğine işaret eden Erdoğan, "Yaşanan kriz, uluslararası ticarette güvenilir alternatif güzergahlar geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumumuzu, güçlü bir ulaştırma ve lojistik altyapısıyla destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ulaştırma ve lojistik yatırımlarında Koreli şirketlerin daha fazla yer almasını arzu ettiğini, Türkiye'de yatırım yapacak, üretim ve istihdam sağlayacak Koreli şirketlere gereken desteğin verilmesine hazır olunduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan "Özellikle demir yolu altyapısı, lojistik merkezleri ve akıllı ulaştırma sistemlerinde ortak yatırımlar geliştirebiliriz." dedi.

 

 

 

Ahaber
08:38

BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY KORE'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle başkent Seul'e ulaştı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü’ne varışlarında Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung tarafından karşılandı.

Karşılamada, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan'a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan da eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan'ın, 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında 3 Kasım Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması ve ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.


 

#Lee Jae Myung #Recep Tayyip Erdoğan
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