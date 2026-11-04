Başkan Erdoğan'dan Güney Kore çıkarması! Teknoloji devlerini kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle bulunduğu Seul'de resmi törenle karşılandı. İki liderin masasında stratejik ortaklık ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler yer aldı. Görüşmelerde ikili ilişkileri güçlendirecek 4 anlaşma da imzalandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de çok sayıda teknoloji devinin heyetini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle ziyarette bulunduğu Seul'de resmi törenle karşılandı.
Öte yandan Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de çok sayıda teknoloji devinin heyetini kabul etti.
İşte dakika dakika yaşananlar...
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BAŞKAN ERDOĞAN SEUL'DE TEKNOLOJİ DEVLERİNİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Korea Electric Power Corporation (KEPCO)'nun Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Seul Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ve heyetini kabul etti.
Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ve heyetini kabul etti.
Ayrıca Erdoğan, Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ve beraberindeki heyeti kabul etti.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ AKŞAM YEMEĞİ'NDE KONUŞTU: KALBEN YAKIN İKİ MİLLETİZ
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle ziyaret ettikleri Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onurlarına verilen Resmi Akşam Yemeği'ne katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, 8 yıl aradan sonra Kore Cumhuriyeti'ni yeniden ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, şahsına ve heyetine gösterilen samimi misafirperverlik için teşekkür etti.
Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Asya'nın iki ucunda birbirlerinden uzak ama kalben yakın iki milletiz. Eğer kader insanları buluşturacaksa, mesafelerin engel olamayacağına en güzel örneğiz. Bir Kore atasözünün dediği gibi 'Elbiselerinizin uçları hafifçe dahi birbirlerine değse bu kaderdir.' Bundan 76 yıl önce bu toprakların bağımsızlığı için kader bizleri bir araya getirdi. Sizlerin de Türkleri isimlendirdiğiniz üzere bizleri kan kardeşleri kıldı. Aslında biz bin yılı aşkın süredir birbirleriyle temas halinde olan iki kadim halkız. Bu ortak geçmişimizi, vatandaşlarımızın müreffeh geleceğine ve dünyada barışın tesisine katkı verebileceğimiz yeni ufuklara taşımak istiyoruz."
Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile yaptıkları kapsamlı görüşmelerin bu yolda kendisine büyük ümit verdiğini ifade eden Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem refikalarına bizleri kendi evimizde hissettiren misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'deki 80 milyon kardeşleri adına dost ve müttefik Kore halkını en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." diye konuştu.
TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI
Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı. Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine geçildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imza altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasındaki "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasındaki "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imzaladı.
Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasındaki "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" da Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon tarafından imza altına alındı.