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Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 45 yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Konya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 45 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu, çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta-Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan Yeni Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Isparta-Beyşehir kara yolunda seyir hâlindeyken Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ! 45 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya'ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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#Konya #Trafik Kazası
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