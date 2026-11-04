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Başkan Erdoğan Seul ziyaretinin ardından yurda döndü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Başkan Erdoğan Seul ziyaretinin ardından yurda döndü

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın daveti üzerine Seul'e resmi ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Erdoğan ve beraberindeki heyeti Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.

Başkan Erdoğan'ı, "TUR" uçağıyla geldiği Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve ziyarette kendisine eşlik eden heyet üyeleri de İstanbul'a geldi.

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