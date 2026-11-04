Haliliye’de gençlere 100 milyon liralık yatırım! Bilim ve spor projeleri peş peşe yükseliyor
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçenin bugünkü ihtiyaçlarına çözüm üretirken geleceğe yönelik yatırımlarıyla da Haliliye’nin gelişimine katkı sunuyor. Dağeteği Mahallesi’nde yükselen Keşif Kampüsü, Amatör Spor Kulüpleri Tesisi, yarı olimpik yüzme havuzu ve açık okçuluk projesinden asfalt emisyon ve mıcır üretimine, eğitim desteklerinden kadınlara yönelik sosyal alanlara kadar birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. Eğitim, bilim, spor, sosyal yaşam ve üstyapıyı kapsayan yatırımlarla Haliliye’nin geleceğinin temelleri oluşturuluyor.
Eğitimden spora, sosyal yaşamdan altyapıya uzanan projelerle Haliliye'nin çehresi değişiyor.
HALİLİYE'NİN YARINLARINA BUGÜNDEN YATIRIM
Başkan Mehmet Canpolat'ın öncülüğünde sürdürülen projelerde çocuklar, gençler, kadınlar ve aileler öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor.
Bu kapsamda Dağeteği Mahallesi'nde yapımı devam eden Keşif Kampüsü, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor.
Yaklaşık 5 bin 859 metrekarelik proje alanına ve 1.550 metrekarelik inşaat alanına sahip iki katlı tesiste fizik, matematik, doğa, kimya ve insan bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay ile teknoloji alanlarına yönelik bölümlerin bulunması planlanıyor.
Kampüsün, öğrencilerin araştırma, uygulama ve problem çözme becerilerine katkı sunması amaçlanıyor.
GENÇLİĞE SPOR YATIRIMI: YÜZME, FUTBOL VE OKÇULUK
Haliliye'nin spor altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımlar da Başkan Canpolat'ın projeleri arasında önemli yer tutuyor. Dağeteği Mahallesi'nde yaklaşık 17 dönümlük alanda ve 100 milyon liralık yatırım bedeliyle yapımı sürdürülen Amatör Spor Kulüpleri Tesisi; sentetik futbol sahası, basketbol sahası, 250 kişilik tribün, soyunma odaları ve idari birimlerden oluşuyor.