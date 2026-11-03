Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung , Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmeleri ile iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma imzalandı (Foto: AA)

Konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerde savunma sanayii stratejik ortaklığının somut neticeler verdiği alanların başında geldiğini belirten Başkan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinerek, "Güney Kore ile geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük" diye konuştu.

(Foto: AA)

Gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümünde özel etkinlikler planladıklarını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgelerinde ve ötesinde etkin roller üstlenen, küresel barış ve istikrara önem veren iki ülkeyiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz. Birleşmiş Milletler, MIKTA, G20 dahil olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi tüm insanlığın faydası için daha ilerilere taşımakta kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise konuşmasında, "Türkiye halkımızın gönlünde kan kardeşimizdir" dedi.

Başkan Erdoğan ile savunma sanayisi iş birliğini derinleştirmeyi kararlaştırdıklarını söyleyen Lee, "Türkiye ile nükleer santral finansmanında iş birliği mutabakat zaptını imzaladık" açıklamasını yaptı.

Basın toplantısı öncesinde Başkan Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee huzurunda iki ülke arasında dört anlaşma imza altına alındı.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki 'Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasındaki 'Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasındaki 'Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imzaladı.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasındaki 'Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı' da Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon tarafından imza altına alındı.