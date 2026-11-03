Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve çevre illerde suç örgütlerine yönelik dev iki operasyon düzenlendi. Sokak satıcıları ile milyonlarca liralık sahte para basan uluslararası kalpazanlık şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, onlarca zanlı kıskıvrak yakalandı.

BAKIRKÖY BAŞSAVCILIĞI'NDAN SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE! 64 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul ve çevre illerde suç örgütlerine yönelik, sokak satıcılarına ve uluslararası para sahteciliği şebekesine operasyon düzenlendi, 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken onlarca şüpheli kıskıvrak yakalandı.





ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK BASKINI

Sabah Gazetesi'nden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik iki büyük operasyon için düğmeye basıldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, 18'i cezaevinde bulunan toplam 49 şüpheli tespit edildi. Operasyonda, cezaevindekiler hariç 31 şüpheli ve 32 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.





1.9 MİLYON DOLARLIK SAHTE PARA ŞEBEKESİNE DARBE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ise, ekonomik güvenliği sarsan kalpazanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Esenler'deki bir adreste yapılan aramada, 1 milyon 250 bin sahte ABD Doları, 655 bin sahte Euro, 1 adet para basma kalıp makinesi, 1 adet kağıt kesme makinesi, 1 adet para kontrol cihazı, 800 adet hologram, 2 adet demir ve 18 adet plastik para basım kalıbı ele geçirildi.