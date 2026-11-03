ROTASINI KENDİ ÇİZEN DÜNYA AKTÖRÜ AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin dış politika yaklaşımı da önemli değişimlerden geçti. Bölgesel krizlerde üstlendiği roller, uluslararası diplomasi girişimleri, savunma sanayiindeki yatırımları ve Türk dünyasıyla geliştirilen ilişkiler dış politikanın öne çıkan başlıkları oldu. Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerde kendi önceliklerini öne çıkaran, diplomatik girişimlerde bulunan ve uluslararası platformlarda etkinliğini artıran bir ülke olarak dünya siyasetinde öne çıktı.

HER ALANDA DEMOKRATİKLEŞMEYLE DEVLET-MİLLET BULUŞTU



3 Kasım'da başlayan AK Parti hükümetleri ile birlikte yönetim demokratikleşti. Askeri ve sivil bürokrasi normal işleyişine dönerken seçilmişler devlet yönetiminde ve alınan kararlarda ilk söz sahibi oldu. Sivil-asker ilişkileri, yargı, kamu yönetimi ve demokratikleşme alanlarında gerçekleştirilen reformlarla bürokratik yapıdaki değişim süreci hız kazandı. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yapılan düzenlemeler de bu dönüşümün önemli ayaklarından birini oluşturdu. AK Parti'nin siyasi söyleminde bu süreç, devlet ile millet arasındaki mesafenin azaltılması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi olarak tanımlandı.