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Vesayet duvarları yıkıldı, Türkiye çağ atladı: Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yıl!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vesayet duvarları yıkıldı, Türkiye çağ atladı: Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yıl!

Koalisyon pazarlıklarının ve ekonomik krizlerin yorgun düşürdüğü Türkiye için 3 Kasım 2002 genel seçimleri, siyasi tarihin en kritik dönüm noktalarından biri oldu. Kurulduktan yalnızca 15 ay sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidara gelen AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet odaklarını tasfiye ederek Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir aktöre dönüştürdü. İşte koalisyonlara veda edilen ve "Anadolu İhtilali" olarak anılan o tarihi sürecin anatomisi…

Türkiye, 3 Kasım 2002'de gerçekleştirilen genel seçimlerle siyasi tarihinde yeni bir döneme girdi. 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, henüz 15 ayını doldurmadan katıldığı ilk seçimde 10 milyon 808 bin 229 oy alarak yüzde 34.28'lik oy oranına ulaştı. 550 sandalyeli TBMM'de 363 milletvekili kazanan parti, tek başına hükümet kurma çoğunluğunu elde etti.

Vesayet duvarları yıkıldı, Türkiye çağ atladı: Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yıl! - 1

Seçim, yalnızca iktidarın değiştiği bir sandık sonucu değil, Türkiye'nin siyasi dengelerini yeniden şekillendiren bir dönüm noktası oldu. Vesayetin engellemeleri ile 3 Kasım'da Meclis dışında bırakılan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te 9 Mart 2003'te yenilenen seçimde milletvekili seçildi, 14 Mart 2003'te başbakanlık görevini devraldı. Böylece AK Parti'nin bugüne uzanan iktidar yolculuğunda Erdoğan dönemi resmen başladı.

Vesayet duvarları yıkıldı, Türkiye çağ atladı: Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yıl! - 2

HALKTAN BEYAZ DEVRİM

28 Şubat vesayet rüzgarının estiği dönemde AK Parti'nin seçim başarısı, halkın vesayete bir cevabı olarak kayıtlara geçti. 3 Kasım 2002, 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin CHP'nin tek parti iktidarına son verdiği seçim zaferinin ardından ikinci Anadolu ihtilali olarak anılmaya başlandı. Halkın desteğini arkasına alan AK Parti, 28 Şubat'ın antidemokratik uygulamaları başta olmak millete karşı örülen duvarları tek tek yıktı.

Vesayet duvarları yıkıldı, Türkiye çağ atladı: Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yıl! - 3

KOALİSYONLARA VEDA

1970'li yıllarda başlayan, 1990'lı yıllarda kirli pazarlıklarla doruğa ulaşan koalisyonlar dönemine 3 Kasım'la millet noktayı koydu. Ömrü ancak 1.5 yılı bulan kısa hükümetler dönemi kapandı. Türkiye icraatçı hükümetler dönemi ile tanıştı.

Vesayet duvarları yıkıldı, Türkiye çağ atladı: Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yıl! - 4

ROTASINI KENDİ ÇİZEN DÜNYA AKTÖRÜ

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin dış politika yaklaşımı da önemli değişimlerden geçti. Bölgesel krizlerde üstlendiği roller, uluslararası diplomasi girişimleri, savunma sanayiindeki yatırımları ve Türk dünyasıyla geliştirilen ilişkiler dış politikanın öne çıkan başlıkları oldu. Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerde kendi önceliklerini öne çıkaran, diplomatik girişimlerde bulunan ve uluslararası platformlarda etkinliğini artıran bir ülke olarak dünya siyasetinde öne çıktı.

Vesayet duvarları yıkıldı, Türkiye çağ atladı: Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yıl! - 5

HER ALANDA DEMOKRATİKLEŞMEYLE DEVLET-MİLLET BULUŞTU

3 Kasım'da başlayan AK Parti hükümetleri ile birlikte yönetim demokratikleşti. Askeri ve sivil bürokrasi normal işleyişine dönerken seçilmişler devlet yönetiminde ve alınan kararlarda ilk söz sahibi oldu. Sivil-asker ilişkileri, yargı, kamu yönetimi ve demokratikleşme alanlarında gerçekleştirilen reformlarla bürokratik yapıdaki değişim süreci hız kazandı. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yapılan düzenlemeler de bu dönüşümün önemli ayaklarından birini oluşturdu. AK Parti'nin siyasi söyleminde bu süreç, devlet ile millet arasındaki mesafenin azaltılması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi olarak tanımlandı.

Vesayet duvarları yıkıldı, Türkiye çağ atladı: Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yıl! - 6

REFORMLARLA ÜLKE ÇAĞ ATLADI

Halkın desteğini arkasına alan AK Parti, iktidarı boyunca ekonomi, sağlık, eğitim, ulaşım, enerji ve altyapı başta olmak üzere pek çok alanda reform ve yatırım programlarını hayata geçirdi. Kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sağlık sistemindeki dönüşüm, bölünmüş yollar, hızlı tren projeleri, havalimanları ve enerji yatırımları Türkiye'nin kalkınma gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İktidar, bu yatırımları Türkiye'nin büyüme ve kalkınma sürecinin temel unsurları olarak gösterdi.

Vesayet duvarları yıkıldı, Türkiye çağ atladı: Başkan Erdoğan liderliğinde 24 yıl! - 7

YENİ SİSTEMLE DİNAMİK YÖNETİM

2002'de parlamenter sistemde başlayan AK Parti iktidarı, 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğinin ardından yeni bir yönetim modeline geçti. 24 Haziran 2018 seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Böylece 3 Kasım 2002'de başlayan siyasi süreç, yeni yönetim sistemiyle farklı bir aşamaya taşındı. Yeni sistemle kararlar hızlı alındı, bürokratik engeller ortadan kalktı.

#Recep Tayyip Erdoğan #AK Parti
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