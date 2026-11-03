HAYVAN BAHANE



Sabah Gazetesi'nden Ertan Gürcaner'in haberine göre her fırsatta hayvan dostu olmakla övünen Sengel'in, 2025 bütçesinde sokak hayvanlarının toplanması, yeni barınaklar kurulması ve hayvanların rehabilitasyonu için ayrılan kaynakla belediyeye cep telefonu aldırdığı ortaya çıktı.



Ayrıca raporda nüfusu 25 bini geçen belediyelerin, bütçe gelirlerinin binde beşi kadar kaynağı sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için ayırmak zorunda olduğu ve bu kaynağın amacı dışında kullanılmasının yasalara aykırı olduğu hatırlatıldı.