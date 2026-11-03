Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den skandal: Barınak parasıyla cep telefonu aldı
İzmir’in Selçuk ilçesinde yerel seçimlerin ardından vatandaşa "Tebrik için çiçek göndermeyin, sokak hayvanlarına bağış yapın" çağrısında bulunan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Denetim raporlarına yansıyan bilgilere göre, belediyenin 2025 bütçesinde sokak hayvanlarının toplanması, barınak inşası ve rehabilitasyonu için ayrılan kaynağın cep telefonu alımında kullanıldığı saptandı.
İikinci kez belediye başkanı seçildiği İzmir'in Selçuk ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası belediyenin resmi internet sitesinden vatandaşlara, 'Tebrik için çiçek göndermeyin, sokak hayvanlarına bağış yapın' çağrısında bulunan sözde hayvansever Yeni Partili Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in maskesi düştü.
HAYVAN BAHANE
Sabah Gazetesi'nden Ertan Gürcaner'in haberine göre her fırsatta hayvan dostu olmakla övünen Sengel'in, 2025 bütçesinde sokak hayvanlarının toplanması, yeni barınaklar kurulması ve hayvanların rehabilitasyonu için ayrılan kaynakla belediyeye cep telefonu aldırdığı ortaya çıktı.
Ayrıca raporda nüfusu 25 bini geçen belediyelerin, bütçe gelirlerinin binde beşi kadar kaynağı sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için ayırmak zorunda olduğu ve bu kaynağın amacı dışında kullanılmasının yasalara aykırı olduğu hatırlatıldı.
Çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğu ilçede, hayvanların toplanması için yeterli kapasitede barınak yapılmadığı ve mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yeterince gerçekleştirilmediğinin de altı çizildi.
Öte yandan köpeklerin neden olabileceği saldırıların, insan ve toplum sağlığını tehdit edebileceği ve belediyenin tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabileceği de hatırlatıldı.