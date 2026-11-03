MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan BAE'ye ziyaret: Ana gündem güvenlik

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyarette üst düzey temaslarda bulundu. Abu Dabi'de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid tarafından kabul edilen Kalın'ın görüşmesinde, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalar ele alındı. Görüşmeye BAE'nin üst düzey güvenlik yetkilileri de katıldı.