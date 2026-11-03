Cevdet Yılmaz'dan Gazze için çağrı: "Tüm imkanlarımızla destek olmalıyız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen İSEDAK 42’nci Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu'nda Gazze ve Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek İslam dünyasına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Netanyahu yönetiminin ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü ve insani yardımları engellediğini belirten Yılmaz, "İslam dünyası olarak bu zulmün karşısında en güçlü şekilde durmalı ve somut adımlarla Gazze başta olmak üzere Filistin’e tüm imkanlarımızla destek olmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Kongre Merkezi'nde İSEDAK 42'nci Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu'na katıldı. Toplantıya Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra üye ülke heyetleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katıldı.

"İSLAM DÜNYASI ZULMÜN KARŞISINDA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DURMALI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin 42'nci Bakanlar Toplantısını, verimli müzakerelerin ve samimi istişarelerin ardından başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Müzakereler boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve ticari meseleleri kapsamlı bir şekilde ele alma imkanı bulduk. Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm ve Gazze'de devam eden soykırım, bu toplantımızın da ortak gündemi olmuştur. Ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen Netanyahu yönetiminin her fırsatta sudan bahanelerle katliamlarına devam etmesi, ateşkesin bir sonraki aşamasına geçilememesi ve insani yardımların engellenmesi, Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları acıları her geçen gün daha da artırmaktadır. İslam dünyası olarak bu zulmün karşısında en güçlü şekilde durmalı ve somut adımlarla Gazze başta olmak üzere Filistin'e tüm imkanlarımızla destek olmalıyız" dedi.

"İİT OLARAK TOPLULUK İÇİ TİCARETİMİZİ YÜZDE 25'E ÇIKARMA HEDEFİMİZ VAR"

Cevdet Yılmaz, "İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde yaşanan jeopolitik gerilimlerin ve savaşların diplomasi imkanları ile aşılması yönündeki irade de toplantılarımızda teyit edilmiştir. Geçtiğimiz yıl kararlaştırdığımız ve bu yıl uygulamaya koyduğumuz İSEDAK Suriye Programı kapsamında edinilen tecrübeler ve çıkarılan dersler paylaşıldı. Toplantımız marjında, bugüne kadar İSEDAK Proje Destek Programlarından en çok yararlanan ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı ve bu projelerdeki ülke tecrübelerini katılımcılarla paylaştığı İSEDAK Proje Destek Programları Sergisi de yoğun bir katılımla düzenlenmiştir. İş dünyamızı bir araya getiren, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve her yıl İSEDAK Bakanlar Oturumu marjında yapılmasını kararlaştırdığımız B57+ İş Liderleri Zirvesinin ikincisini de başarıyla gerçekleştirdik. Toplantımız boyunca İSEDAK platformunda yürüttüğümüz önemli program ve projelerimizin mevcut durumunu değerlendirerek daha ileriye taşımak için istişarelerde bulunduk. Bilindiği üzere İİT olarak topluluk içi ticaretimizi yüzde 25'e çıkarma hedefimiz var. Bu çerçevede, İİT üyesi ülkeler arasında ticareti artırma hedefimiz bakımından elimizdeki en önemli araç olan Tercihli Ticaret Sisteminin kapsamının ve üye kompozisyonunun genişletilmesine yönelik devam eden çalışmaları çok önemsiyorum. Helal ürün ve hizmetlere yönelik artan talep, üye ülkelerimiz arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu potansiyelin somut kazanımlara dönüştürülebilmesi için helal belgelerinin ülkeler arasında karşılıklı ve çok taraflı tanınmasının sağlanması, ticaretin önündeki engellerin azaltılması açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, SMIIC standartlarını esas alarak oluşturulan Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu'nun gerekli teknik çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak bir an evvel faaliyetlerine başlamasını çok önemli buluyorum" diye konuştu.

"24 ÜLKE VE 12 ULUSLARARASI KURULUŞ, 62 TANE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında bu yıl uygulanmakta olan 31 proje ile eğitimden teknik iş birliğine, dijital kapasiteden kurumsal gelişime kadar pek çok alanda somut iş birliği faaliyetleri yürütülmektedir. Bugüne kadar 209 projenin desteklendiği bu programlarda bütün üye ülkelerin proje sahibi veya yararlanıcısı olarak yer almış olması bizler için ayrıca sevindiricidir. Filistinli kardeşlerimizin hayatlarına bir nebze olsun dokunabilmek için geliştirdiğimiz İSEDAK Kudüs Programı kapsamında tamamlanan 28 projeye ilaveten bu yıl uygulamaya alınan 10 yeni proje de dayanışmamızın en somut tezahürleri arasındadır. Geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz İSEDAK Suriye Programının bu yıl uygulamaya başlanmasından ve bu kapsamda Suriye'de beşeri ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ile ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik 5 projenin uygulanmakta olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 24 ülke ve 12 uluslararası kuruluş, 62 tane ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin ve İSEDAK kapsamında verilen emeklerin somut ve kalıcı sonuçlar üretmesini temenni ediyorum" dedi.