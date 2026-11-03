İBB'nin tramvay çalışması esnafı sele teslim etti! Eyüpsultan'da 1 milyonluk zarar

Zarar gören esnaf, İBB tarafından yürütülen Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışması sırasında İSKİ'nin su giderini kapattığını ve bu nedenle yağmur sularının tahliye edilemediğini iddia etti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Eyüpsultan'da hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı yollar suyla kaplanırken, Eyüpsultan Bulvarı üzerindeki iş yerlerini de su bastı.

Eyüpsultan'da sağanak sonrası iş yerlerini su basan esnaftan İSKİ'ye tepki | Fotoğraf: İHA

"BURADA 1 MİLYONA YAKIN ZARARIMIZ VAR"

İş yerini su basan esnaf Erol Çınar, yaklaşık 1 milyon liralık zarara uğradığını söyledi. Suyun tahliye edilememesi nedeniyle iş yerindeki bitkilerin sürüklendiğini belirten Çınar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Dünkü çalışmalarda tamamen aşağıya giden suyun önü kapandı. Biz kapattıktan sonra yukarıdan su hızlı gelince aşağı gidemedi. Girdiği gibi burada bütün bitkilerimizi almış, aşağıya kadar götürmüş. Burada 1 milyona yakın zararımız var. Çünkü burada bitkinin bir tanesi 300-400 lira. Kasa bitkilerimiz var, bin lira, 800-900 lira arası."

"MAĞDURİYETİMİZ ÇOK BÜYÜK"

Yağmur sularının yalnızca kendi iş yerini değil, çevredeki işletmeleri ve otoparkı da etkilediğini anlatan Çınar, suyun bodruma kadar ulaştığını ve çocukların boğulma tehlikesi atlattığını söyledi.

Önceki yağışta belediye binasının önündeki bir çukurun suyu topladığını, ancak bu alanın da kapalı olmasıyla birlikte yağmur sularının iş yerlerine yöneldiğini belirten Çınar, şöyle konuştu:

"Otoparktan gelerek çıkışa kadar komşumun orası yığılmış, bodruma girmiş. Az daha çocukları boğuluyormuş. Önceki yağmur da o belediyenin önünde bir çukur oluşmuştu. Suyun çoğunu orası almıştı. Ama orası da kapalı olunca bütün yağmur bastırdı. Burası da dün çalışma olduğu için önü kapalı. Önü kapalı olduğu gibi otoparktan da girmiş, bütün bitkilerimi saksılarıyla sürükleyerek çıkışa kadar götürmüş. Dükkanımı su bastı. Bütün buzdolabım, kesme çiçeklerimiz hepsi suyun üzerinde yüzüyordu. Yarıya kadar su doluydu. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz."

"HER ŞEYİMİZ MAHVOLDU"

Su baskınında iş yerindeki eşyalarının da zarar gördüğünü söyleyen esnaf Aytaç Uzunlar ise yaşananların yalnızca sağanak yağıştan kaynaklanmadığını savundu.