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Kaldırımdaki tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Akılalmaz olayda ilk karar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kaldırımdaki tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Akılalmaz olayda ilk karar

Nevşehir'de kaldırımda bekleyen tanımadığı bir kadına tokat atan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırımda beklediği sırada tanımadığı bir kişinin kendisine tokat attığını iddia eden 46 yaşındaki S.E, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunan 38 yaşındaki Tolga Ç. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Tolga Ç, emniyetteki ifadesinde, kadına vurmadığını ve yanlışlıkla kolunun çarptığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda bekleyen S.E'nin yanına yaklaşan şüphelinin aniden tokat vurduktan sonra uzaklaştığı, çevredekilerin kadına yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Öte yandan S.E'nin sağlık kontrolünde tokat nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte işitme kaybı yaşadığı öğrenildi.

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#Nevşehir #Darp
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