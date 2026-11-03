Güvercin kümesi ve peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı: Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 21 kişi tutuklandı
Tekirdağ’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucuların saklandığı adresler ve sevkiyat yöntemleri dikkat çekti. Polis ekipleri, araçların gizli bölmelerinin yanı sıra peynir bidonlarına ve bir güvercin kümesine gizlenen uyuşturucuları ele geçirdi. Operasyonlarda toplam 195 kişi hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem gören 21 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla kent genelindeki çalışmalarını sürdürdü. Son iki haftada 11 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 44'ü uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 195 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
UYUŞTURUCUYU PEYNİR BİDONLARINA VE KÜMESE SAKLAMIŞLAR
Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında, uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilerin maddeleri araçların gizli bölmelerine ve peynir bidonlarına saklayarak Tekirdağ'a getirmeye çalıştıkları belirlendi. Kentteki bir güvercin kümesinin de uyuşturucu maddeleri gizlemek amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
Operasyonlarda 3 kilo 78 gram çeşitli uyuşturucu madde, 14 bin 495 sentetik ecza hap, 17 bin 496 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş materyal, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 111 bin 135 lira ele geçirildi.
21 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Araçların gizli bölmelerine, peynir bidonlarına gizleseler de güvercin kümeslerinde saklasalar da zehrin izini sürmeye, zehir tacirlerine geçit vermemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ve duyarlı ihbarlarıyla uyuşturucuyla mücadelemiz, sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecektir."