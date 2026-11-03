Tekirdağ’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucuların saklandığı adresler ve sevkiyat yöntemleri dikkat çekti. Polis ekipleri, araçların gizli bölmelerinin yanı sıra peynir bidonlarına ve bir güvercin kümesine gizlenen uyuşturucuları ele geçirdi. Operasyonlarda toplam 195 kişi hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem gören 21 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla kent genelindeki çalışmalarını sürdürdü. Son iki haftada 11 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 44'ü uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 195 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

(Foto: DHA) UYUŞTURUCUYU PEYNİR BİDONLARINA VE KÜMESE SAKLAMIŞLAR Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında, uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilerin maddeleri araçların gizli bölmelerine ve peynir bidonlarına saklayarak Tekirdağ'a getirmeye çalıştıkları belirlendi. Kentteki bir güvercin kümesinin de uyuşturucu maddeleri gizlemek amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

(Foto: DHA) Operasyonlarda 3 kilo 78 gram çeşitli uyuşturucu madde, 14 bin 495 sentetik ecza hap, 17 bin 496 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş materyal, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 111 bin 135 lira ele geçirildi.