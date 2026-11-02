İçişleri Bakanlığı, 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Bartın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Çalışmalar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu belirtilen açıklamada, "Operasyonlar kapsamında yakalanan 72 şüpheliden 41'i tutuklanırken, diğer şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.