Rüşvetten tutuklanmıştı! Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Doğan'ın tutuklanmasının ardından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Ekim tarihinde başlatılan yolsuzluk ve ihaleye fesat operasyonunda adli süreç tamamlandı. Belediye bünyesindeki işlemlere yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşinin de bulunduğu 27 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.
MAHKEMEDEN BAŞKAN VE EŞİNE TUTUKLAMA KARARI
Emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hâkimliği nihai kararını verdi:
5 Kişi Tutuklandı: Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ile şüpheliler Y.O., H.T. ve A.H. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
12 Şüpheliye Adli Kontrol: Mahkemeye sevk edilen 17 kişilik son gruptaki 12 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
DOĞAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Yargı sürecindeki tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Bakanlık, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın yürütülen soruşturma kapsamında geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında 'Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.