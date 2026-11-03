Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Ekim tarihinde başlatılan yolsuzluk ve ihaleye fesat operasyonunda adli süreç tamamlandı. Belediye bünyesindeki işlemlere yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşinin de bulunduğu 27 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

5 Kişi Tutuklandı: Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ile şüpheliler Y.O., H.T. ve A.H. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltı görüntüleri

DOĞAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yargı sürecindeki tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Bakanlık, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın yürütülen soruşturma kapsamında geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını kamuoyuna duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında 'Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.