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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde minibüs devrildi! Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde minibüs devrildi! Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, K.G. yönetimindeki 44 ET 169 plakalı minibüs, saat 15.30 sıralarında Hekimhan-Kuluncak karayolunun Karadere mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hekimhan-Kuluncak karayolu Karadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G. idaresindeki 44 ET 169 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#İstanbul #TEM Otoyolu
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