Çağrı merkezi çetesine suçüstü baskın! Yöntemleri "pes artık" dedirtti

İstanbul'da kurdukları 2 ayrı çağrı merkezinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kişileri arayarak kendilerini kamu görevlisi veya devlet yetkilisi olarak tanıtıp yardım talebinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler ile sattıkları ürünleri almayan kişileri hukuk bürosu çalışanı veya avukat olarak tanıtıp "icraya vereceğiz" diyerek korkutarak dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 300 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.