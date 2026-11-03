Merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı ve bahis oynandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komando ekipleri harekete geçti.

Bölgede dron ile yapılan takip ve incelemelerin ardından operasyon düzenlendi. Jandarmanın operasyonunda, köpek dövüştürerek bahis oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalandı.