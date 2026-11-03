Kırşehir'de köpek dövüşü operasyonu! Dronu görünce kaçmaya başladılar
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Kırşehir’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüştürerek yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen 11 kişi suçüstü yakalandı. Havadan dron kamerasıyla saniye saniye görüntülenen operasyonda, dövüştürülen 2 köpek koruma altına alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Merkeze bağlı Kesikköprü köyü kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı ve bahis oynandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve komando ekipleri harekete geçti.
Bölgede dron ile yapılan takip ve incelemelerin ardından operasyon düzenlendi. Jandarmanın operasyonunda, köpek dövüştürerek bahis oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalandı.
Dövüştürülen 2 köpek ise koruma altına alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.