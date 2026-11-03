Bakan Tekin'den 28 Şubat değerlendirmesi: "Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli sorunlara yol açtı"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Şubat sürecinde uygulamaya konulan kesintisiz eğitim ve katsayı düzenlemesinin mesleki eğitimi olumsuz etkilediğini belirtti. Meslek liselerine devam eden öğrencilerin oranının 100 kişide 40'tan 17'ye gerilediğini söyleyen Tekin, bu durumun nitelikli iş gücü açığını artırdığını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Şubat sürecinde alınan kararların Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli sorunlara yol açtığını belirterek, mesleki eğitimin bu süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi. Tekin, meslek liselerine devam eden öğrencilerin oranının 100 kişide 40'tan 17'ye düştüğünü, bunun da iş dünyasında nitelikli eleman ihtiyacını artırdığını ifade etti.
Bakan Tekin, Malatya'da hayırsever iş insanı Erman Ilıcak ve Rönesans Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla yapılacak Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Tekin, 28 Şubat sürecinin eğitim sistemine etkilerinin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimde yapılan düzenlemeler ile deprem sonrası kentte devam eden eğitim yatırımlarını değerlendirdi.
"28 ŞUBAT'TA MESLEK LİSELERİNİN ÖNÜ KESİLDİ"
28 Şubat 1997'de alınan kararların eğitim sisteminde önemli değişikliklere yol açtığını belirten Tekin, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulaması ve üniversiteye girişteki katsayı düzenlemesinin meslek liselerine yönelik tercihleri olumsuz etkilediğini söyledi.
Meslek liselerinin ortaokul kademelerinin kapatılmasının öğrencilerin mesleki eğitime erken yaşta yönelmesini zorlaştırdığını ifade eden Tekin, şu değerlendirmede bulundu:
"28 Şubat 1997 günü bu ülkede bir olay oldu. Kendilerini seçilmişlerin üstünde gören, kendilerini demokratik yollarla iş başına gelmiş hükümetlerin patronu olarak gören Milli Güvenlik Kurulu'nun o günkü üyeleri, mesleki eğitimi de biz sizden iyi biliriz dediler. İmam hatip okullarının ve meslek liselerinin ortaokullarını kapatmamız lazım dediler. 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimi getirdiler. Bu gelince Türkiye'de bir anda her şey allak bullak oldu."
MESLEK LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİ ORANI 40'TAN 17'YE GERİLEDİ
28 Şubat sürecinde meslek ve imam hatip liselerine devam eden öğrenci oranlarında yaşanan değişime dikkat çeken Tekin, 1997 yılında 100 lise öğrencisinden yaklaşık 40'ının meslek lisesinde, 10'unun ise imam hatip lisesinde eğitim gördüğünü belirtti.
Tekin, 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde meslek liselerindeki öğrenci oranının 17'ye, imam hatip liselerindeki oranın ise 2'ye gerilediğini söyledi. Bu tablonun ekonomi ve iş dünyası başta olmak üzere birçok alanda olumsuz sonuçlar doğurduğunu savundu.
"NİTELİKLİ ELEMAN BULAMAYAN İŞ DÜNYASI ORTAYA ÇIKTI"
Mesleki eğitime yönelik uygulamaların üretim ve istihdam üzerinde de etkili olduğunu ifade eden Tekin, mesleki beceri kazanma imkânlarının sınırlandırılmasının iş gücü piyasasındaki dengeyi bozduğunu dile getirdi.
Tekin, "Bir anda işsiz gençler, herhangi bir konuda becerisini geliştirememiş gençler ortaya çıktı. Diğer tarafta ise nitelikli eleman arayan, nitelikli eleman bulamadığı için üretim yapamayan bir iş dünyası oluştu. Buyurun size kalmış. Denge bozuldu. Yani 100 öğrencinin 40'ı meslek lisesine giderken iş dünyası kendi halinde bir denge tutturmuştu. Fakat bu sayı 17'ye düşünce her şey altüst oldu. Antidemokratik müdahaleler sadece hükümete karşı yapılmış müdahaleler değildir. Bu müdahaleler topluma karşı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA GÖRE YENİLENDİ
Mesleki ve teknik eğitimde yaşanan sorunların giderilmesi için kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını belirten Tekin, 2013 yılında öğretim programlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden ele alındığını söyledi.
Sahada ihtiyaç duyulmayan programların kapatıldığını, ihtiyaç duyulan alanların içeriklerinin ise zenginleştirildiğini aktaran Tekin, eğitim atölyelerinin de sektörle istişare edilerek yenilendiğini kaydetti.
Sanayide kullanılan teknolojilerin hızla geliştiğini belirten Tekin, öğrencilerin güncel makine ve ekipmanlarla eğitim alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE ÜCRET VE SİGORTA DESTEĞİ
Mesleki eğitim alan öğrencilerin programlarına göre asgari ücretin yüzde 30'u veya yüzde 50'si oranında ödeme aldığını belirten Tekin, staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığını bildirdi.
Türkiye'nin mesleki eğitim alanında geliştirdiği modellerin uluslararası platformlarda da örnek gösterildiğini söyleyen Tekin, OECD tarafından düzenlenen Beceriler Zirvesi'nde Türkiye'nin çalışmalarının diğer ülkelere anlatıldığını kaydetti.