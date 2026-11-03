Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Tekin, 28 Şubat sürecinin eğitim sistemine etkilerinin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimde yapılan düzenlemeler ile deprem sonrası kentte devam eden eğitim yatırımlarını değerlendirdi.

Bakan Tekin, Malatya'da hayırsever iş insanı Erman Ilıcak ve Rönesans Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla yapılacak Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , 28 Şubat sürecinde alınan kararların Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli sorunlara yol açtığını belirterek, mesleki eğitimin bu süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi. Tekin, meslek liselerine devam eden öğrencilerin oranının 100 kişide 40'tan 17'ye düştüğünü, bunun da iş dünyasında nitelikli eleman ihtiyacını artırdığını ifade etti.

(Foto: DHA)

"28 ŞUBAT'TA MESLEK LİSELERİNİN ÖNÜ KESİLDİ"

28 Şubat 1997'de alınan kararların eğitim sisteminde önemli değişikliklere yol açtığını belirten Tekin, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulaması ve üniversiteye girişteki katsayı düzenlemesinin meslek liselerine yönelik tercihleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Meslek liselerinin ortaokul kademelerinin kapatılmasının öğrencilerin mesleki eğitime erken yaşta yönelmesini zorlaştırdığını ifade eden Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"28 Şubat 1997 günü bu ülkede bir olay oldu. Kendilerini seçilmişlerin üstünde gören, kendilerini demokratik yollarla iş başına gelmiş hükümetlerin patronu olarak gören Milli Güvenlik Kurulu'nun o günkü üyeleri, mesleki eğitimi de biz sizden iyi biliriz dediler. İmam hatip okullarının ve meslek liselerinin ortaokullarını kapatmamız lazım dediler. 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimi getirdiler. Bu gelince Türkiye'de bir anda her şey allak bullak oldu."

MESLEK LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİ ORANI 40'TAN 17'YE GERİLEDİ

28 Şubat sürecinde meslek ve imam hatip liselerine devam eden öğrenci oranlarında yaşanan değişime dikkat çeken Tekin, 1997 yılında 100 lise öğrencisinden yaklaşık 40'ının meslek lisesinde, 10'unun ise imam hatip lisesinde eğitim gördüğünü belirtti.

Tekin, 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde meslek liselerindeki öğrenci oranının 17'ye, imam hatip liselerindeki oranın ise 2'ye gerilediğini söyledi. Bu tablonun ekonomi ve iş dünyası başta olmak üzere birçok alanda olumsuz sonuçlar doğurduğunu savundu.