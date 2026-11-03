-°C
CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bahçelinin kız kardeşi Serpil Bahçeliden acı haber!Bahçelinin kız kardeşi Serpil Bahçeliden acı haber! BAHÇELİ'NİN KIZ KARDEŞİ SERPİL BAHÇELİ'DEN ACI HABER!

#Ahmet Nazif Zorlu #Başkan Erdoğan
Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan: Müşterek proje sayısını artıracağız
Sonraki Haber
Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan: Müşterek proje sayısını artıracağız
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın