Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin değerli iş insanlarından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Zorlu ailesine sabrıcemil, iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.