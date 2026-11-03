Rusya'da İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'nda!

Rusya açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gören Panama bayraklı 'ARINA A' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 5 römorkörün eşlik ettiği geçiş nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı. Geçiş dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'dan Rusya'ya hareket ettikten sonra Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğrayan Panama bayraklı 'ARINA A' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Dmitry Zhitin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Gemide bulunan diğer 25 mürettebat ise 7 Ekim'de Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince tahliye edilerek karaya çıkarıldı. Yaklaşık 190 metre uzunluğunda ve 30,5 metre genişliğindeki ARINA A, MARINSAL III römorkörü tarafından çekilerek İstanbul Boğazı açıklarına getirildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Geminin Boğaz geçişi, MARINSAL III başta olmak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma 5, Kurtarma 7, Kurtarma 10, Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 römorkörlerinin eşliğinde gerçekleştirildi. Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Geminin geçişi dronla havadan görüntülendi. ARINA A'nın onarım için Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği bildirildi.