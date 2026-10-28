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Hande Erçel’in sosyal medya etkileşimlerine bir yenisi eklendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hande Erçel, NBA yıldızı Devin Booker'ın Instagram paylaşımına bıraktığı beğeniyle gündeme geldi. Bir dönem Kendall Jenner ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Booker'ın Erçel'e yönelik bu etkileşimi, magazin dünyasında merak uyandırdı.

Hande Erçel’in sosyal medya etkileşimlerine bir yenisi eklendi 1

Rol aldığı projelerle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da tanınan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir kitlenin ilgisini çekiyor.

Hande Erçel’in sosyal medya etkileşimlerine bir yenisi eklendi 2

KENDALL JENNER'IN ESKİ SEVGİLİSİYDİ

Güzel oyuncu, bu kez NBA yıldızı Devin Booker ile gündeme geldi. Kendall Jenner ile geçmişte yaşadığı ilişkiyle tanınan Booker'ın, Erçel'in Instagram paylaşımını beğenmesi sosyal medyada dikkat çekti.

Hande Erçel’in sosyal medya etkileşimlerine bir yenisi eklendi 3

BEĞENİ HAMLESİ

Booker'ın Hande Erçel'in paylaşımına bıraktığı beğeni, iki ismi magazin gündeminde buluşturdu.

Hande Erçel’in sosyal medya etkileşimlerine bir yenisi eklendi 4

HANDE ERÇEL'İN SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMLERİ MERAK KONUSU

Hande Erçel, uluslararası alanda tanınan isimlerle sosyal medya etkileşimleriyle de zaman zaman gündeme geliyor. Oyuncunun, Elite dizisiyle tanınan Aron Piper tarafından Instagram'da takip edilmesi de daha önce sosyal medyada konuşulan konular arasında yer almıştı.

Hande Erçel’in sosyal medya etkileşimlerine bir yenisi eklendi 5

Söz konusu etkileşimlerin bir tanışıklıktan, iş bağlantısından ya da başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor.

Hande Erçel’in sosyal medya etkileşimlerine bir yenisi eklendi 6

Öte yandan, sosyal medyada bir paylaşımın beğenilmesi tek başına romantik bir yakınlaşma olduğu anlamına gelmiyor.

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