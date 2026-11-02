Almanya'nın Frankfurt şehri üzerinden uçakla İstanbul'a gelen 39 yaşındaki Alisa Nikolova-Merx, İstanbul Havalimanı terminal binasında izini kaybettirdi. Günlerdir kendisinden haber alınamazken Alman polisi ve Hessen Kriminal Polis Teşkilatı (Kripo) olayla ilgili geniş çaplı arama başlattı. Konuyla ilgili Türk polisinden de destek istendi. Genç kadının izine Fatih'te bir otelde rastlandı.

Frankfurt'tan İstanbul Havalimanı'na gelen Alisa Nikolova-Merx'in terminal içerisinde ortadan kaybolması Alman makamlarını alarma geçirdi. İnsan sirkülasyonunun en yoğun olduğu küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nda kaybolan kadın ülkesinde gündem oldu. Günlük yüz binlerce yolcuya ev sahipliği yapan terminaldeki güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde kadının eşkâline net olarak ulaşılamazken emniyet yetkilileri Alisa'nın "yardıma muhtaç bir durumda" olabileceğinden endişe etmeye başladı.

ALMAN POLİSİ YARDIM İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Hessen Kriminal Polis Teşkilatı (Kripo), 39 yaşındaki kadının fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşarak görenlerin ya da bilgi sahibi olanların Hanau Kriminal Polisi'ne başvurması çağrısında bulundu. Yaklaşık 1,75 metre boyunda, ince yapılı ve sarı saçlı olduğu belirtilen Alisa Nikolova-Merx'i bulmak için uluslararası düzeyde yürütülen soruşturma sürerken haber İstanbul polisinden geldi.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Alman kadının havalimanından taksiyle Fatih'e gelip bir otele yerleştiği ve otelde bir süre kaldığı öğrenildi. Kadının kendi hâlinde alkol alıp gezindiği sırada düşüp başını çarptığı ve ağır yaralandığı tespit edildi. Ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırıldığı öğrenilen Alman kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.