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3 yaşındaki çocuğunu döven anne için karar! Kadın tutuklandı, çocuk koruma altında

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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3 yaşındaki çocuğunu döven anne için karar! Kadın tutuklandı, çocuk koruma altında

Ankara'da sanal medyada 3 yaşındaki çocuğunu darbettiğine ilişkin görüntüleri paylaşılan anne A.M. tutuklandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sokakta bir kadının küçük çocuğunu darbettiği anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntünün sanal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ANKARA'DA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU DARBEDEN ANNE TUTUKLANDI!

Yapılan incelemede kadının görüntünün çekildiği bölgeye otomobille geldiği belirlendi. Görüntüye yansıyan otomobilin plaka ve tescil bilgilerinden kimliği belirlenen şüpheli A.M.'nin darbettiği çocuğun annesi olduğu saptandı. A.M., ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk ise koruma altına alındı.

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