İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli Aydın ve İzmir'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgüte yeniden finansman sağlamak için eski bağlantıları üzerinden para topladıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, toplam 12 milyon 852 bin lira değerinde para ve altın ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturmada, örgütün geçmiş dönem finans yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle haklarında işlem yapılan bazı kişilerin yeniden görevlendirildiği tespit edildi. Şüphelilerin ByLock kullandıkları ve örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artış yaşandığı belirlendi.
ESKİ BAĞLANTILARI ÜZERİNDEN HİMMET TOPLADILAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, geçmişte sorumluluğunu üstlendikleri kişiler ve esnafla yeniden irtibat kurarak örgüte aktarılmak üzere para toplamaya çalıştıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca eyalet imamı, bölgeci, bölge hadimi ve bölge talebe mesulü gibi görevlerle faaliyet yürüttükleri, himmet topladıkları ve sohbet organizasyonları gerçekleştirdikleri belirlendi.
12 MİLYON 852 BİN LİRALIK PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Aydın ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel dokümanların yanı sıra Türk lirası, döviz ve altından oluşan toplam 12 milyon 852 bin lira değerinde varlık ele geçirildi.
Para ve altınların tavan aralarına gizlenmiş olması dikkat çekti.