İstanbul merkezli Aydın ve İzmir'de FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Örgüte yeniden finansman sağlamak için eski bağlantıları üzerinden para topladıkları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, toplam 12 milyon 852 bin lira değerinde para ve altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada, örgütün geçmiş dönem finans yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle haklarında işlem yapılan bazı kişilerin yeniden görevlendirildiği tespit edildi. Şüphelilerin ByLock kullandıkları ve örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artış yaşandığı belirlendi.

(Foto: DHA) ESKİ BAĞLANTILARI ÜZERİNDEN HİMMET TOPLADILAR Soruşturma kapsamında şüphelilerin, geçmişte sorumluluğunu üstlendikleri kişiler ve esnafla yeniden irtibat kurarak örgüte aktarılmak üzere para toplamaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca eyalet imamı, bölgeci, bölge hadimi ve bölge talebe mesulü gibi görevlerle faaliyet yürüttükleri, himmet topladıkları ve sohbet organizasyonları gerçekleştirdikleri belirlendi.