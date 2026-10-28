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2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

ÖSYM, milyonlarca adayın beklediği 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Böylece üniversiteye giriş sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2027 YKS, KPSS, AGS, MSÜ, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı sınav ve başvuru tarihleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılında uygulanacak sınavların takvimini yayımladı. 28 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime açılan takvimle birlikte YKS, KPSS, MSÜ, ALES ve DGS başta olmak üzere birçok sınavın tarihi belli oldu. Peki, 2027 YKS, KPSS, AGS, MSÜ, ALES ve DGS hangi tarihlerde yapılacak?

2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri - 1

2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye giriş için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

  • TYT: 19 Haziran 2027
  • AYT: 20 Haziran 2027
  • YDT: 20 Haziran 2027
  • Başvuru tarihleri: 4 Şubat-2 Mart 2027
  • Sonuç tarihi: 21 Temmuz 2027

2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri - 2

2027 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturumları eylül ayında yapılacak.

  • Genel Yetenek-Genel Kültür: 12 Eylül 2027
  • Alan Bilgisi 1. gün: 18 Eylül 2027
  • Alan Bilgisi 2. gün: 19 Eylül 2027
  • Başvuru tarihleri: 8-19 Temmuz 2027
  • Sonuç tarihi: 13 Ekim 2027

2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri - 3

2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 20 Mart 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurular 13 Ocak-10 Şubat 2027 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 15 Nisan 2027'de açıklanacak.

2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri - 4

2027 ALES VE DGS TARİHLERİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) üç oturum halinde yapılacak.

  • ALES/1: 18 Nisan 2027
  • ALES/2: 11 Temmuz 2027
  • ALES/3: 28 Kasım 2027
  • DGS: 18 Temmuz 2027

2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri - 5

2027 ÖĞRETMENLİK SINAVLARI (MEB-AGS) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 8 Mayıs 2027, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 9 Mayıs 2027 tarihinde uygulanacak.

2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri - 6

LGS 2027 SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Liseye geçişte uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Bu nedenle ÖSYM'nin yayımladığı 2027 sınav takviminde LGS tarihi yer almıyor.

2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri - 7

ÖSYM 2027 SINAV TAKVİMİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2027 yılına ait sınav ve başvuru tarihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.

ÖSYM, güncel gelişmelere göre sınav takviminin yenilenebileceğini belirterek adayların resmi duyuruları takip etmelerini istedi.

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