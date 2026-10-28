2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri
ÖSYM, milyonlarca adayın beklediği 2027 yılı sınav takvimini açıkladı. Böylece üniversiteye giriş sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2027 YKS, KPSS, AGS, MSÜ, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı sınav ve başvuru tarihleri...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılında uygulanacak sınavların takvimini yayımladı. 28 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime açılan takvimle birlikte YKS, KPSS, MSÜ, ALES ve DGS başta olmak üzere birçok sınavın tarihi belli oldu. Peki, 2027 YKS, KPSS, AGS, MSÜ, ALES ve DGS hangi tarihlerde yapılacak?
2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteye giriş için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
- TYT: 19 Haziran 2027
- AYT: 20 Haziran 2027
- YDT: 20 Haziran 2027
- Başvuru tarihleri: 4 Şubat-2 Mart 2027
- Sonuç tarihi: 21 Temmuz 2027
2027 KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu oturumları eylül ayında yapılacak.
- Genel Yetenek-Genel Kültür: 12 Eylül 2027
- Alan Bilgisi 1. gün: 18 Eylül 2027
- Alan Bilgisi 2. gün: 19 Eylül 2027
- Başvuru tarihleri: 8-19 Temmuz 2027
- Sonuç tarihi: 13 Ekim 2027