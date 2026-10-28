2027 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılında uygulanacak sınavların takvimini yayımladı. 28 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime açılan takvimle birlikte YKS, KPSS, MSÜ, ALES ve DGS başta olmak üzere birçok sınavın tarihi belli oldu. Peki, 2027 YKS, KPSS, AGS, MSÜ, ALES ve DGS hangi tarihlerde yapılacak?