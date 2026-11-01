Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Gaziantep-Adıyaman seferini yapan yolcu minibüsü yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sürücü ve 14 yolcunun bulunduğu minibüs, savrularak taklalar attı ve yol kenarına uçtu.

Edinilen bilgiye göre Yaman-Tur'a ait Abdurrahman S. (60) yönetimindeki 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.

Kazada yaralanan sürücü ve 14 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (Foto: İHA)

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve 14 yolcuya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Toplam 15 yaralı, ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ile Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.