Gaziantep'te yolcu minibüsü taklalar atarak yol kenarına uçtu! Kazada 15 kişi yaralandı
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan yolcu minibüsü, taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü ile birlikte 14 yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Gaziantep-Adıyaman seferini yapan yolcu minibüsü yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
YAĞIŞLI HAVADA KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Yavuzeli ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Yaman-Tur'a ait Abdurrahman S. (60) yönetimindeki 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.
Sürücü ve 14 yolcunun bulunduğu minibüs, savrularak taklalar attı ve yol kenarına uçtu.
15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve 14 yolcuya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Toplam 15 yaralı, ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ile Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.