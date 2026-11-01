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Gaziantep'te yolcu minibüsü taklalar atarak yol kenarına uçtu! Kazada 15 kişi yaralandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gaziantep'te yolcu minibüsü taklalar atarak yol kenarına uçtu! Kazada 15 kişi yaralandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan yolcu minibüsü, taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazada sürücü ile birlikte 14 yolcu yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Gaziantep-Adıyaman seferini yapan yolcu minibüsü yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolcu minibüsü yağışlı havada kontrolden çıkarak takla attı. (Foto: İHA)Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolcu minibüsü yağışlı havada kontrolden çıkarak takla attı. (Foto: İHA)

YAĞIŞLI HAVADA KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Yavuzeli ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Yaman-Tur'a ait Abdurrahman S. (60) yönetimindeki 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.

Sürücü ve 14 yolcunun bulunduğu minibüs, savrularak taklalar attı ve yol kenarına uçtu.

Kazada yaralanan sürücü ve 14 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (Foto: İHA)Kazada yaralanan sürücü ve 14 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (Foto: İHA)

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve 14 yolcuya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Toplam 15 yaralı, ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ile Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

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