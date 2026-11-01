Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'ye önemli ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'e resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kritik ziyarette iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkilerinin tüm çevreleriyle ele alınacağını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında resmî görüşmelerin 3 Kasım Salı günü yapılacağını duyurdu.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri bütün yönleriyle değerlendirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler de görüşmelerin gündeminde yer alacak. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin hukuki temelini güçlendirecek çeşitli belgeler imzalanacak.
DURAN, SEUL ZİYARETİNİN PROGRAMINI PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung'un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir.
Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.
Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir."