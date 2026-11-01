Başkan Erdoğan'dan Güney Kore'ye önemli ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'e resmî bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kritik ziyarette iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkilerinin tüm çevreleriyle ele alınacağını duyurdu.