Hatay'da yola dökülen yağ kazaya neden oldu
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Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeki bir TIR'dan caddeye dökülen yağ, yolu kayganlaştırarak tehlikeye neden oldu. TIR sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların uyarılarına rağmen yola giren bir motosikletli kayarak devrildi.
Olay, gece saatlerinde Erzin ilçesindeki Şükrüpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Seyir hâlindeki plakası henüz belirlenemeyen TIR'dan yola yağ döküldü. TIR sürücüsü bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine temizlik çalışması için olay yerine ekipler sevk edildi.
Bu sırada yoldaki yağdan habersiz ilerleyen motosiklet sürücüsü, vatandaşların uyarılarına rağmen yola devam etti. Yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak temizlik çalışması başlattı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.