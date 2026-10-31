Hatay'da yola dökülen yağ kazaya neden oldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeki bir TIR'dan caddeye dökülen yağ, yolu kayganlaştırarak tehlikeye neden oldu. TIR sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların uyarılarına rağmen yola giren bir motosikletli kayarak devrildi.