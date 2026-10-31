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Zelenskiy'den İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret! Patrik Bartholomeos ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zelenskiy'den İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret! Patrik Bartholomeos ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İstanbul'daki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Balat'ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

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Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti (Foto: AA) Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti (Foto: AA)

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Zelenskiy ve Patrik Bartholomeos, kameraların karşısına geçerek basın mensuplarına görüntü verdi.

Ukrayna lideri, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında patrikhaneden ayrıldı.

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#Volodimir Zelenskiy #İstanbul
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