Zelenskiy'den İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret! Patrik Bartholomeos ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İstanbul'daki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.