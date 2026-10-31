Batan geminin 2'nci kaptanı bir hafta önce işe başlamış: İlk seferinde hayatını kaybeden Temel toprağa verildi
Silivri açıklarında başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide yaşamını yitiren 2'nci kaptan Rahmi Temel, İzmir'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Temel'in kızı Merve Temel, babasının kazanın yaşandığı firmada yalnızca bir hafta önce işe başladığını ve ilk seferine çıktığını söyledi. Acılı kız, "Bu kadar basit bir kazada kaybetmek içimizi çok acıtıyor" dedi.
Silivri açıklarında 2 Eylül'de "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin mürettebatına yönelik arama çalışmaları sürüyor. Kazanın ardından kayıp olan 9 mürettebattan birine ait cansız beden, 29 Ekim'de bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cenazenin geminin 2'nci kaptanı, emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi.
RAHMİ TEMEL İÇİN ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Ailesine teslim edilen Rahmi Temel'in cenazesi İzmir'e getirildi. 61 yaşındaki Temel için Karşıyaka'daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti askeri tören düzenlendi.
Törene Temel'in eşi Semra, çocukları Merve, Aslı ve Remzi Temel'in yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut, tören kıtası tarafından cenaze aracına taşındı. Rahmi Temel, Örnekköy Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
"BU FİRMAYA BİR HAFTA ÖNCE BAŞLAMIŞTI"
Rahmi Temel'in kızı Merve Temel, babasının emekli olduktan sonra da denizden kopamadığını anlattı. Babasının kendilerine deniz sevgisini aşıladığını belirten Temel, birlikte yüzdüklerini ve her fırsatta denizle ilgilendiğini söyledi.
Babasının bir süre çalışmaya ara verdiğini, son 1,5 yıldır ise artık denize açılmayacağını söylediğini aktaran Merve Temel, şöyle konuştu:
"Bizi okuttuktan sonra işe ara vermişti. Ara ara gidiyordu. Son 1,5 senedir artık gitmeyeceğini söylüyordu. Onu denizden koparamadık. Bir vapura bile binse hemen motorları ve kaptanları izlerdi. Yüzmeyi çok severdi. Onunla saatlerce yüzerdik. O bize, biz de ona çok düşkündük. Her şeyi birlikte yapardık. Deniz sevgisini bize o aşıladı. Ama şimdi denizler onu bizden aldı. Bu çalıştığı firmaya bir hafta önce başlamıştı. İlk seferiydi. Babamızı çok seviyorduk. Bu kadar basit bir kazada kaybetmek içimizi çok acıtıyor."
"DİĞER DENİZCİLERİMİZİ DE BULANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"
Babasının cenazesine ulaşabilmek için iki aydır mücadele verdiklerini belirten Merve Temel, enkazın 5 Eylül'de 720 metre derinlikte tespit edildiğini söyledi. Yetkililerin naaşlara ulaşmanın mümkün olmadığını bildirdiğini ancak kendilerinin arama çalışmalarının sürmesi için ısrarcı olduğunu dile getirdi.
Babasının naaşının denizden çıkarılmasının ardından kendilerine teslim edilmesini sağlayanlara teşekkür eden Temel, diğer kayıp denizcilerin de bulunmasını istediklerini belirtti.
Temel, "Babamı bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer denizcilerimizi de bulacağız. Bizim yüreğimize biraz su serpildi ama diğer denizcilerimizi bulana kadar da bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Israrcı olmaya devam edeceğiz. Lütfen hepsini çıkarın" dedi.
Kazaya ilişkin iddialarını da dile getiren Merve Temel, eski gemilerin taşıdığı yük ve deniz trafiğinin düzenlenmesi konusunda önlem alınması gerektiğini savundu. Temel, sorumluların cezalandırılması için hukuki mücadele vereceklerini ifade etti.
KAYIP DENİZCİLERİN AİLELERİNDEN ÇAĞRI
Denizde Canlarını Kaybeden Aileler Platformu adına konuşan Recep Yılmaz da Silivri açıklarındaki kazada yakınlarını kaybeden ailelerden biri olduğunu belirtti.
Yılmaz, 59 gün sonra 2'nci kaptan Rahmi Temel'in naaşına ulaşılabildiğini söyleyerek, diğer kayıp denizcilerin de ailelerine teslim edilmesi için çalışmaların devam etmesini istedi.
Yılmaz, diğer 8 ailenin de yakınlarının mezarına kavuşmasını talep ederek Temel ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.