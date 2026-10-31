Törene Temel'in eşi Semra, çocukları Merve, Aslı ve Remzi Temel'in yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabut, tören kıtası tarafından cenaze aracına taşındı. Rahmi Temel, Örnekköy Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Silivri açıklarında 2 Eylül'de "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin mürettebatına yönelik arama çalışmaları sürüyor. Kazanın ardından kayıp olan 9 mürettebattan birine ait cansız beden, 29 Ekim'de bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cenazenin geminin 2'nci kaptanı, emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi.

"Bizi okuttuktan sonra işe ara vermişti. Ara ara gidiyordu. Son 1,5 senedir artık gitmeyeceğini söylüyordu. Onu denizden koparamadık. Bir vapura bile binse hemen motorları ve kaptanları izlerdi. Yüzmeyi çok severdi. Onunla saatlerce yüzerdik. O bize, biz de ona çok düşkündük. Her şeyi birlikte yapardık. Deniz sevgisini bize o aşıladı. Ama şimdi denizler onu bizden aldı. Bu çalıştığı firmaya bir hafta önce başlamıştı. İlk seferiydi. Babamızı çok seviyorduk. Bu kadar basit bir kazada kaybetmek içimizi çok acıtıyor."

Babasının bir süre çalışmaya ara verdiğini, son 1,5 yıldır ise artık denize açılmayacağını söylediğini aktaran Merve Temel, şöyle konuştu:

Rahmi Temel'in kızı Merve Temel, babasının emekli olduktan sonra da denizden kopamadığını anlattı. Babasının kendilerine deniz sevgisini aşıladığını belirten Temel, birlikte yüzdüklerini ve her fırsatta denizle ilgilendiğini söyledi.

(Foto: DHA)

"DİĞER DENİZCİLERİMİZİ DE BULANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Babasının cenazesine ulaşabilmek için iki aydır mücadele verdiklerini belirten Merve Temel, enkazın 5 Eylül'de 720 metre derinlikte tespit edildiğini söyledi. Yetkililerin naaşlara ulaşmanın mümkün olmadığını bildirdiğini ancak kendilerinin arama çalışmalarının sürmesi için ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Babasının naaşının denizden çıkarılmasının ardından kendilerine teslim edilmesini sağlayanlara teşekkür eden Temel, diğer kayıp denizcilerin de bulunmasını istediklerini belirtti.

Temel, "Babamı bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer denizcilerimizi de bulacağız. Bizim yüreğimize biraz su serpildi ama diğer denizcilerimizi bulana kadar da bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Israrcı olmaya devam edeceğiz. Lütfen hepsini çıkarın" dedi.

Kazaya ilişkin iddialarını da dile getiren Merve Temel, eski gemilerin taşıdığı yük ve deniz trafiğinin düzenlenmesi konusunda önlem alınması gerektiğini savundu. Temel, sorumluların cezalandırılması için hukuki mücadele vereceklerini ifade etti.