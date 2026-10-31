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Bakan Fidan: Türkiye küresel konularda sorumluluk almaya devam edecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan: Türkiye küresel konularda sorumluluk almaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin küresel konularda sorumluluk almaya ve uluslararası barış ile istikrarın tesisine katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Fidan, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 30-31 Ekim'de Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan paylaşımında, "Jeopolitik Gerilimler", "Enerji" ve "Tedarik Zincirleri" başlıkları altında gerçekleştirilen oturumlarda, karşı karşıya olunan sınamaların birbirleriyle bağlantısının ve küresel etkilerinin değerlendirildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin önceliklerini ve çözüm önerilerini muhataplarımızla paylaştık. Görüştüğümüz mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve ortak gündemimizi ele aldık. Misafirperverliği için ABD Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio'ya teşekkür ediyorum. Türkiye olarak, küresel konularda sorumluluk almaya; çok taraflılığı, işbirliğini ve diplomasiyi savunarak uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

G20 marjında diplomasi trafiğiG20 marjında diplomasi trafiği G20 MARJINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

#Hakan Fidan
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