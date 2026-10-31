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Türkiye sağlıkta dünya liginde! Bakan memişoğlu'ndan yerli üretim mesajı: Kendi cihazımızı ve ilacımızı üreteceğiz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye sağlıkta dünya liginde! Bakan memişoğlu'ndan yerli üretim mesajı: Kendi cihazımızı ve ilacımızı üreteceğiz

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen 2026 TÜSEB Ödülleri Töreni'nde Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarını ve tam bağımsızlık hedefini anlattı. Türkiye'nin 1,5 milyon kişilik sağlık ordusu ve şehir hastaneleriyle dünyanın en üst liginde yer aldığını vurgulayan Memişoğlu; dünyada yalnızca üç ülkenin üretebildiği yerli kalp-akciğer makinesinden millî ambulans helikopter GÖKBEY'e, yerli ultrason cihazından Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın geliştirdiği beyin tümörü ilacına kadar sağlık sanayisinde atılan önemli adımları sıraladı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen "2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri Töreni"ne katıldı.

Türkiye sağlıkta dünya liginde! Bakan memişoğlu'ndan yerli üretim mesajı: Kendi cihazımızı ve ilacımızı üreteceğiz - 1

"1,5 MİLYONLUK DEV ORDUYLA DÜNYANIN EN ÜST LİGİNDEYİZ"

Törende konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık alanında büyük bir gelişim kaydettiğini belirterek, "1.500'ü aşkın hastanemiz ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla bugün sağlıkta dünyanın en üst ligindeyiz." dedi. Şehir hastanelerine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, 28 şehir hastanesinin hizmete alındığını, 11'inin inşaatının, 11'inin ise proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısını bilim, teknoloji ve üretimle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Geleceğin sağlık teknolojilerinde artık Türkiye'nin imzası olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye sağlıkta dünya liginde! Bakan memişoğlu'ndan yerli üretim mesajı: Kendi cihazımızı ve ilacımızı üreteceğiz - 2

BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE SAĞLIKTA MİLLİ ATILIM

"Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle sağlık sanayisini ülkenin lokomotif sektörlerinden biri hâline getirmeyi amaçladıklarını belirten Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının ise 16 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi. Yerli röntgen cihazları ve yoğun bakım monitörlerinin hastanelerde yaygınlaştırıldığını aktaran Bakan Memişoğlu, "İnşallah iki yılın sonunda her parçası yerli olacak ultrason cihazlarımızı bu topraklarda üreteceğiz." dedi.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın geliştirdiği ve beyin tümörlerinin tedavisinde umut vadeden ilacın klinik araştırmalarını Türkiye'de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye sağlıkta dünya liginde! Bakan memişoğlu'ndan yerli üretim mesajı: Kendi cihazımızı ve ilacımızı üreteceğiz - 3

DÜNYADA SADECE ÜÇ ÜLKE ÜRETİYORDU: TÜRK MÜHENDİSLERİ BAŞARDI

Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanında kendi imkanlarıyla geliştirdiği ürünlere dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Yalnızca üç ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesini bu vatanın evlatlarının bilgi ve emeğiyle, kendi öz kaynaklarımızla geliştiren bir Türkiye var." diye konuştu. Kendi ambulans helikopteri GÖKBEY'i üreten, teknolojisini geliştiren ve geleceğini inşa eden bir Türkiye olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Hedefimiz açık: Kendi cihazımızı, ilacımızı, aşımızı geliştirmek, insanlığın hizmetine sunmak ve sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye olmak." dedi.

Sağlık teknolojileri alanındaki yeni fikirleri desteklemek istediklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Hani eskiler 'Başımıza icat çıkartma.' derlerdi ya. Biz diyoruz ki: 'Gelin, başımıza icat çıkartın.' Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikâyelerini birlikte yazalım." çağrısında bulundu.

Sağlık alanında yeni bir fikri olan herkesi uretensaglik.gov.tr adresine davet eden Memişoğlu, "Biz, şifayı ve iyiliği medeniyetinin özünde taşıyan bir milletiz. İyiliği büyütmek, insanlığa daha fazla fayda sağlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz. Çünkü ürettiğimiz her teknoloji, geliştirdiğimiz her ilaç ve bulduğumuz her yeni çözüm, insanlığa uzanan bir şifa eli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye sağlıkta dünya liginde! Bakan memişoğlu'ndan yerli üretim mesajı: Kendi cihazımızı ve ilacımızı üreteceğiz - 4

SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜ VURGUSU

Sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaştırılmasının önemine değinen Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetlerinden yalnızca tedavi amacıyla değil, sağlıklarını korumak için de yararlanmalarını istediklerini belirtti.

"Çünkü bizim işimiz sadece hastalıkları tedavi etmek değil, sağlığı korumaktır. Biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız." diyen Memişoğlu, toplum sağlığını korumak amacıyla obezite, hareketsizlik ve özellikle tütün kullanımıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Tütün ve tütün ürünlerinin görünürlüğünü azaltarak çocukları ve gençleri bu zararlı alışkanlıktan uzak tutmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Memişoğlu, "Unutmayalım, sağlık insanın en büyük zenginliğidir. Bu zenginliği korumak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

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