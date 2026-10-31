Türkiye sağlıkta dünya liginde! Bakan memişoğlu'ndan yerli üretim mesajı: Kendi cihazımızı ve ilacımızı üreteceğiz
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen 2026 TÜSEB Ödülleri Töreni'nde Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarını ve tam bağımsızlık hedefini anlattı. Türkiye'nin 1,5 milyon kişilik sağlık ordusu ve şehir hastaneleriyle dünyanın en üst liginde yer aldığını vurgulayan Memişoğlu; dünyada yalnızca üç ülkenin üretebildiği yerli kalp-akciğer makinesinden millî ambulans helikopter GÖKBEY'e, yerli ultrason cihazından Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın geliştirdiği beyin tümörü ilacına kadar sağlık sanayisinde atılan önemli adımları sıraladı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen "2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri Töreni"ne katıldı.
"1,5 MİLYONLUK DEV ORDUYLA DÜNYANIN EN ÜST LİGİNDEYİZ"
Törende konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık alanında büyük bir gelişim kaydettiğini belirterek, "1.500'ü aşkın hastanemiz ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla bugün sağlıkta dünyanın en üst ligindeyiz." dedi. Şehir hastanelerine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, 28 şehir hastanesinin hizmete alındığını, 11'inin inşaatının, 11'inin ise proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısını bilim, teknoloji ve üretimle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Geleceğin sağlık teknolojilerinde artık Türkiye'nin imzası olacak." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE SAĞLIKTA MİLLİ ATILIM
"Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle sağlık sanayisini ülkenin lokomotif sektörlerinden biri hâline getirmeyi amaçladıklarını belirten Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının ise 16 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi. Yerli röntgen cihazları ve yoğun bakım monitörlerinin hastanelerde yaygınlaştırıldığını aktaran Bakan Memişoğlu, "İnşallah iki yılın sonunda her parçası yerli olacak ultrason cihazlarımızı bu topraklarda üreteceğiz." dedi.
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın geliştirdiği ve beyin tümörlerinin tedavisinde umut vadeden ilacın klinik araştırmalarını Türkiye'de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.