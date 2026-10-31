Türkiye sağlıkta dünya liginde! Bakan memişoğlu'ndan yerli üretim mesajı: Kendi cihazımızı ve ilacımızı üreteceğiz

DÜNYADA SADECE ÜÇ ÜLKE ÜRETİYORDU: TÜRK MÜHENDİSLERİ BAŞARDI

Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanında kendi imkanlarıyla geliştirdiği ürünlere dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Yalnızca üç ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesini bu vatanın evlatlarının bilgi ve emeğiyle, kendi öz kaynaklarımızla geliştiren bir Türkiye var." diye konuştu. Kendi ambulans helikopteri GÖKBEY'i üreten, teknolojisini geliştiren ve geleceğini inşa eden bir Türkiye olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Hedefimiz açık: Kendi cihazımızı, ilacımızı, aşımızı geliştirmek, insanlığın hizmetine sunmak ve sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye olmak." dedi.

Sağlık teknolojileri alanındaki yeni fikirleri desteklemek istediklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Hani eskiler 'Başımıza icat çıkartma.' derlerdi ya. Biz diyoruz ki: 'Gelin, başımıza icat çıkartın.' Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde yeni başarı hikâyelerini birlikte yazalım." çağrısında bulundu.

Sağlık alanında yeni bir fikri olan herkesi uretensaglik.gov.tr adresine davet eden Memişoğlu, "Biz, şifayı ve iyiliği medeniyetinin özünde taşıyan bir milletiz. İyiliği büyütmek, insanlığa daha fazla fayda sağlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz. Çünkü ürettiğimiz her teknoloji, geliştirdiğimiz her ilaç ve bulduğumuz her yeni çözüm, insanlığa uzanan bir şifa eli olacaktır." ifadelerini kullandı.