Antalya Kültür Yolu Festivali başladı: Ersoy’dan EXPO alanı için dev proje
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali’nin açılışını yaptı. Kentte 9 gün boyunca 40’tan fazla mekanda 440’tan fazla etkinlik düzenlenecek. Festivalin yanı sıra Antalya’nın turizm geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ersoy, COP31’in ardından EXPO alanında Türkiye’nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birinin hayata geçirilmesi için çalışma başlatılacağını duyurdu.
Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Antalya, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Konserlerden sergilere, operadan baleye, geleneksel sanatlardan gastronomi etkinliklerine uzanan geniş programın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.
Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ile AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal da katıldı.
Bakan Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 40'tan fazla mekanda 440'tan fazla etkinliğin düzenleneceğini belirterek organizasyonun kentin kültür ve sanat hayatına, turizmine ve yerel ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.
ANTALYA'DA 440'TAN FAZLA ETKİNLİK DÜZENLENECEK
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 26 şehre taşındığını belirten Ersoy, yaklaşık 8 ay süren kültür ve sanat programının gelecek yıl 32 ile ulaşacağını açıkladı. Festivalin farklı yaş ve kesimlerden insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Ersoy, organizasyonun iç turizmi ve yerel ekonomileri desteklediğini ifade etti.
Antalya programına ilişkin bilgi veren Ersoy, 40'tan fazla mekanda 440'tan fazla etkinliğin yanı sıra 85 lezzet durağının da ziyaretçilerle buluşacağını kaydetti.
Festivalin ana sahnesi Konyaaltı Beach Park'ta kurulacak. Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun konserleriyle müzikseverlere hitap edecek.
Sahne sanatları kapsamında Anna Karenina ve Carmina Burana eserlerinin bale yorumları ile Attila operası sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
GELENEKSEL SANATLAR VE ÖZEL SERGİLER ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK
Festivalde Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi de yer alacak. Sergide kutsal emanetler, Kabe örtüleri ve Kur'an-ı Kerim nüshaları ziyaretçilere sunulacak.
Yaşayan Miras Antalya sergisinde ise geleneksel sanatlar ve Türk kültürünün farklı uygulamaları tanıtılacak. Bakanlık tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin sergileneceği etkinlikte telkari, cam ve ahşap işleri, kilim ve halı dokuma, çömlekçilik, çinicilik, keçe, ebru, tezhip ve minyatür gibi sanat dalları öne çıkacak.
Program kapsamında atölyeler, kısa film gösterimleri ve Düğmeli Evler üzerine söyleşi de düzenlenecek.
Festivalin dikkat çeken sergilerinden biri de Üç Ressam olacak. Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonundan Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet'in eserleri ziyaretçilerle buluşacak.
ANTALYA MUTFAĞI 85 LEZZET DURAĞINDA TANITILACAK
Gastronominin festivalin önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Ersoy, Türk mutfağının uluslararası bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Antalya gastronomi programına şef Mehmet Akdağ ev sahipliği yapacak. Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş rotalarının yanı sıra Manavgat ve Alanya rotaları da oluşturuldu.
Belirlenen lezzet noktalarında geleneksel mutfak kültürü ile çağdaş gastronomi anlayışını buluşturan yemekler sunulacak.
Festivalde ayrıca 10'dan fazla konser, 30'un üzerinde sergi ve yerleştirme, 30'a yakın atölye, geziler, fotoğrafçılık etkinlikleri ve çocuklara yönelik programlar gerçekleştirilecek.
ANTALYA'YA MİLYARLARCA LİRALIK YATIRIM
Bakan Ersoy, festivalin açılışında Antalya'da tamamlanan ve devam eden yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.
87 milyon liralık yatırımla İbradı Ormana Kültür Merkezi'nin hizmete açıldığını belirten Ersoy, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 4 projeye toplam 11,1 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.
Antalya'nın altyapısını güçlendirmek amacıyla Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi, Boğazkent Terfi Merkezi ve terfi çalışmalarının 2022'de, Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'nin ise 2024'te tamamlandığını aktaran Ersoy, söz konusu yatırımların toplam maliyetinin 8 milyar liraya ulaştığını bildirdi.
Kocayatak ve Çandır mahallelerini kapsayan ilave kanalizasyon terfi hattı ve bağlantılı altyapı tesisleri ile Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'ne yapılacak ilavelerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, işlerin ay sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Ersoy ayrıca Antalya'da 5 yıldızlı tesis kalitesinde hizmet veren 14 ücretsiz halk plajının vatandaşların kullanımına sunulduğunu kaydetti.
ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARA 1 MİLYAR 60 MİLYON LİRAYI AŞAN KAYNAK
Antalya'nın kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Bakan Ersoy, 2018-2026 yılları arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla 24 proje ve 101 uygulama işinin tamamlandığını, 9 proje ve 9 uygulama işinin ise devam ettiğini açıkladı.
Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2024 itibarıyla Antalya'daki 26 arkeolojik alanda çalışma yürütüldüğünü belirten Ersoy, 2024-2026 döneminde kazı ve basit onarım çalışmaları için 1 milyar 60 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldığını söyledi.
Arkeolojik alanların korunması, restorasyonu ve ziyaretçi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 14 projenin tamamlandığını, 7 projenin ise sürdüğünü bildirdi.
Son 8 yılda Antalya Etnografya, Mevlevihane, Nekropol, Alanya Atatürk Evi ve Likya Uygarlıkları müzeleri ile Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi'nin ziyarete açıldığını belirten Ersoy, kentteki koruma amaçlı imar planı çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.
ERSOY: TURİZMİ 12 AYA VE 81 İLE YAYMAYI HEDEFLİYORUZ
Türkiye turizminin 12 aya ve 81 ile yayılmasının önemine dikkat çeken Ersoy, pazar çeşitliliğinin artırılması ve farklı pazarlara hitap eden ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bu yaklaşımın krizlere karşı daha dayanıklı bir turizm sektörü oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) gibi kurumsal yapıların yanı sıra şehir ve bölge bazında yapılan yatırımların da bu hedefin önemli parçaları olduğunu ifade etti.
Thomas Cook krizi, Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-İsrail-ABD arasındaki çatışmalar gibi gelişmelerin turizm sektörünü etkilediğini hatırlatan Ersoy, Türkiye'nin bu süreçlerde krizlere karşı direnç kazandığını belirterek söz konusu dayanıklılığı daha da güçlendirmek için çalıştıklarını kaydetti.
ANTALYA EXPO ALANI KONGRE VE FUAR MERKEZİNE DÖNÜŞECEK
Bakan Ersoy'un açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri de Antalya EXPO alanına yönelik yeni proje oldu.
Antalya'nın toplantı, teşvik seyahati, kongre ve etkinlik turizmi olarak bilinen M.I.C.E. alanında uluslararası ölçekte önemli bir destinasyon haline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Ersoy, COP31'in ardından EXPO alanının kongre ve fuar turizmi için değerlendirileceğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini hatırlatan Ersoy, organizasyonun ardından EXPO alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birinin kurulması için TGA çatısı altında yeni bir yapılanmaya gidileceğini bildirdi.
Ersoy, projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıktan sonra Antalya EXPO alanında, Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birini hayata geçirmek üzere TGA çatısı altında kuracağımız ve profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Antalya turizminin önemli bir ihtiyacı olan kongre ve fuar turizmi için dünya ölçeğinde ve çok üst düzey nitelikte bir merkez oluşturarak kış ve bahar dönemlerine de hareketlilik kazandıracağız."
Yeni merkezin yalnızca kongre ve fuar turizmine değil, Antalya'nın sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına da katkı sağlamasının hedeflendiğini belirten Ersoy, projenin turizm sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizması oluşturacağını ifade etti.