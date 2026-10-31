Festivalin dikkat çeken sergilerinden biri de Üç Ressam olacak. Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonundan Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet'in eserleri ziyaretçilerle buluşacak.

Program kapsamında atölyeler, kısa film gösterimleri ve Düğmeli Evler üzerine söyleşi de düzenlenecek.

Yaşayan Miras Antalya sergisinde ise geleneksel sanatlar ve Türk kültürünün farklı uygulamaları tanıtılacak. Bakanlık tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin sergileneceği etkinlikte telkari, cam ve ahşap işleri, kilim ve halı dokuma, çömlekçilik, çinicilik, keçe, ebru, tezhip ve minyatür gibi sanat dalları öne çıkacak.

Festivalde Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi de yer alacak. Sergide kutsal emanetler, Kabe örtüleri ve Kur'an-ı Kerim nüshaları ziyaretçilere sunulacak.

Sahne sanatları kapsamında Anna Karenina ve Carmina Burana eserlerinin bale yorumları ile Attila operası sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin ana sahnesi Konyaaltı Beach Park'ta kurulacak. Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun konserleriyle müzikseverlere hitap edecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 26 şehre taşındığını belirten Ersoy, yaklaşık 8 ay süren kültür ve sanat programının gelecek yıl 32 ile ulaşacağını açıkladı. Festivalin farklı yaş ve kesimlerden insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Ersoy, organizasyonun iç turizmi ve yerel ekonomileri desteklediğini ifade etti.

Bakan Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 40'tan fazla mekanda 440'tan fazla etkinliğin düzenleneceğini belirterek organizasyonun kentin kültür ve sanat hayatına, turizmine ve yerel ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ile AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal da katıldı.

Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Antalya, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Konserlerden sergilere, operadan baleye, geleneksel sanatlardan gastronomi etkinliklerine uzanan geniş programın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.

Kocayatak ve Çandır mahallelerini kapsayan ilave kanalizasyon terfi hattı ve bağlantılı altyapı tesisleri ile Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'ne yapılacak ilavelerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, işlerin ay sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Antalya'nın altyapısını güçlendirmek amacıyla Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi, Boğazkent Terfi Merkezi ve terfi çalışmalarının 2022'de, Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'nin ise 2024'te tamamlandığını aktaran Ersoy, söz konusu yatırımların toplam maliyetinin 8 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

87 milyon liralık yatırımla İbradı Ormana Kültür Merkezi'nin hizmete açıldığını belirten Ersoy, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 4 projeye toplam 11,1 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Ersoy, festivalin açılışında Antalya'da tamamlanan ve devam eden yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Festivalde ayrıca 10'dan fazla konser, 30'un üzerinde sergi ve yerleştirme, 30'a yakın atölye, geziler, fotoğrafçılık etkinlikleri ve çocuklara yönelik programlar gerçekleştirilecek.

Antalya gastronomi programına şef Mehmet Akdağ ev sahipliği yapacak. Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş rotalarının yanı sıra Manavgat ve Alanya rotaları da oluşturuldu.

Gastronominin festivalin önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Ersoy, Türk mutfağının uluslararası bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr)

ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARA 1 MİLYAR 60 MİLYON LİRAYI AŞAN KAYNAK

Antalya'nın kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Bakan Ersoy, 2018-2026 yılları arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla 24 proje ve 101 uygulama işinin tamamlandığını, 9 proje ve 9 uygulama işinin ise devam ettiğini açıkladı.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2024 itibarıyla Antalya'daki 26 arkeolojik alanda çalışma yürütüldüğünü belirten Ersoy, 2024-2026 döneminde kazı ve basit onarım çalışmaları için 1 milyar 60 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldığını söyledi.

Arkeolojik alanların korunması, restorasyonu ve ziyaretçi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 14 projenin tamamlandığını, 7 projenin ise sürdüğünü bildirdi.

Son 8 yılda Antalya Etnografya, Mevlevihane, Nekropol, Alanya Atatürk Evi ve Likya Uygarlıkları müzeleri ile Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi'nin ziyarete açıldığını belirten Ersoy, kentteki koruma amaçlı imar planı çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

ERSOY: TURİZMİ 12 AYA VE 81 İLE YAYMAYI HEDEFLİYORUZ

Türkiye turizminin 12 aya ve 81 ile yayılmasının önemine dikkat çeken Ersoy, pazar çeşitliliğinin artırılması ve farklı pazarlara hitap eden ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu yaklaşımın krizlere karşı daha dayanıklı bir turizm sektörü oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) gibi kurumsal yapıların yanı sıra şehir ve bölge bazında yapılan yatırımların da bu hedefin önemli parçaları olduğunu ifade etti.

Thomas Cook krizi, Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran-İsrail-ABD arasındaki çatışmalar gibi gelişmelerin turizm sektörünü etkilediğini hatırlatan Ersoy, Türkiye'nin bu süreçlerde krizlere karşı direnç kazandığını belirterek söz konusu dayanıklılığı daha da güçlendirmek için çalıştıklarını kaydetti.