Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması

Aramalarda, piyasa değeri 118 milyon 445 bin lira olan 46 bin 200 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir depoda detaylı arama gerçekleştirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner, riskli değerlendirilerek kontrole tabi tutuldu.

İkinci operasyon ise İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında yapıldı.

KONTEYNERDEN 95 BİN 900 ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI

Konteynerde gerçekleştirilen kontroller sonucunda, piyasa değeri 192 milyon 134 bin lira olan 95 bin 900 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Böylece iki operasyonda ele geçirilen toplam 142 bin 100 elektronik sigara cihazının piyasa değeri, 310 milyon 579 bin lira olarak kayıtlara geçti.