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Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul’da düzenlenen iki ayrı operasyonda 310,5 milyon lira değerinde 142 bin 100 elektronik sigara cihazı ele geçirdi. Bakanlık, operasyonları Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması olarak duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 310 milyon 579 bin lira değerinde 142 bin 100 elektronik sigara cihazının ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın 31 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, operasyonların Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması olduğu belirtildi.

Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması - 1

Hem gümrüklerde hem de ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerin, toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine darbe vurduğu ifade edildi.

Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması - 2

İKİ MÜDÜRLÜKTEN KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Operasyonlar, İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek operasyonların risk analizi, hedefleme ve etkin saha denetimlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması - 3

SARIYER'DEKİ DEPODA DETAYLI ARAMA

İlk operasyon, İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

Risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir depoda detaylı arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, piyasa değeri 118 milyon 445 bin lira olan 46 bin 200 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması - 4

AMBARLI LİMANI'NA GELEN KONTEYNER RİSKLİ BULUNDU

İkinci operasyon ise İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında yapıldı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner, riskli değerlendirilerek kontrole tabi tutuldu.

Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması - 5

KONTEYNERDEN 95 BİN 900 ELEKTRONİK SİGARA ÇIKTI

Konteynerde gerçekleştirilen kontroller sonucunda, piyasa değeri 192 milyon 134 bin lira olan 95 bin 900 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Böylece iki operasyonda ele geçirilen toplam 142 bin 100 elektronik sigara cihazının piyasa değeri, 310 milyon 579 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması - 6

SORUŞTURMALAR İKİ BAŞSAVCILIK TARAFINDAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Operasyonlara ilişkin soruşturmaların, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğü bildirildi.

"BAŞTA GENÇLERİMİZ OLMAK ÜZERE TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, kaçakçılığın toplum sağlığının yanı sıra ekonomi ve rekabet üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.

Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması - 7

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, başta gençlerimiz olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi besleyen ve haksız rekabete yol açan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması - 8

"KAÇAKÇILIĞA GEÇİT VERMİYORUZ"

Gümrük kapılarında ve ülke genelinde denetimlerin kesintisiz devam ettiği vurgulanan açıklama, şu ifadelerle tamamlandı:

"Gümrük kapılarımızda ve ülkemizin dört bir yanında yürütülen etkin denetimler, gelişmiş risk analizleri ve hedef odaklı operasyonlarla kaçakçılığa geçit vermiyor; ekonomik güvenliğimizi ve toplum sağlığını korumak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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