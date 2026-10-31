Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul’da düzenlenen iki ayrı operasyonda 310,5 milyon lira değerinde 142 bin 100 elektronik sigara cihazı ele geçirdi. Bakanlık, operasyonları Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması olarak duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 310 milyon 579 bin lira değerinde 142 bin 100 elektronik sigara cihazının ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın 31 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, operasyonların Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalaması olduğu belirtildi.
Hem gümrüklerde hem de ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerin, toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine darbe vurduğu ifade edildi.
İKİ MÜDÜRLÜKTEN KOORDİNELİ ÇALIŞMA
Operasyonlar, İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.
Bakanlık, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek operasyonların risk analizi, hedefleme ve etkin saha denetimlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.