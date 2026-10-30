İçişleri Bakanlığı, 16 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Şüphelilerden 55'i tutuklanırken, 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, silah ve mühimmat ticareti yaparak suç örgütlerine lojistik destek sağladığı, silahlı örgüt kurduğu veya örgüte üye olduğu, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

16 ilde düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda 140 tabanca, 61 av tüfeği, 23 kurusıkı tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçasına el konuldu.

55 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında toplam 198 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 55'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşları mağdur eden ve silah kaçakçılığıyla suç örgütlerine destek sağlayanlara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.