İstanbul’da şirketler üzerinden kara para aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Emir ve Ömer Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklandığı dosyada, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10’u yakalandı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturmada, söz konusu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları araştırılıyor.

11 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN 10 İSİM AÇIKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan"

Öte yandan soruşturmada, Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer alıyor.

SORUŞTURMA İKİ ALMAN VATANDAŞININ İDDİALARIYLA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından daha önce yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

SÖZLEŞME, HAVALE VE FON VAADİ İDDİALARI

Başsavcılık açıklamasında, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları aktarılmıştı.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

EMİR VE ÖMER SARIGÜL DAHİL 22 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmıştı.

Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Dosya kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmıştı.

Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasıyla dosya kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 22 olmuştu.