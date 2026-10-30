İstanbul merkezli 6 ilde, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen antika ve klasik otomobillerin şasi numaraları üzerinden “change” işlemi yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Usulsüz mühendis raporlarıyla tescil işlemlerinin yasal gösterilmeye çalışıldığı soruşturmada 35 şüpheli gözaltına alındı, 61 araç muhafaza altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "change oto" soruşturmasında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren şüphelilerin koleksiyonluk araçlar üzerinden gerçekleştirdiği öne sürülen usulsüz işlemleri tespit etti.

KLASİK ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI AKTARDILAR

Çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri antika ve klasik araçlara ait şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli, daha uygun fiyatlı ve atıl durumdaki araçlara aktardıkları belirlendi.

Bu yöntemle "change" işlemi yapılan araçların satılarak vatandaşların dolandırıldığı iddia edildi.

TESCİL İÇİN USULSÜZ MÜHENDİS RAPORU İDDİASI

Şüphelilerin, tescil işlemlerindeki uyumsuzlukları gidermek için Makina Mühendisleri Odasında görevli bazı mühendisler tarafından usulsüz düzenlendiği öne sürülen raporları kullandıkları tespit edildi.

Bu raporların noterliklere sunularak tescil belgesi çıkarıldığı ve "change" işlemlerinin yasal gösterilmeye çalışıldığı belirlendi.

61 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bu yöntemle 61 araç üzerinde değişiklik yaptığı tespit edildi. Araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından soruşturma yürütüldü.

İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Bir şüphelinin evinde yapılan aramada ise 97 fişek ele geçirildi.