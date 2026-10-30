Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan yapılanmasına ağır bir darbe indirdi. Sınır ötesinde düzenlenen nokta operasyonla yakalanan "Abdullah" kod adlı terörist Uğur Bahadır Türkiye'ye getirildi. Teröristin verdiği kritik ifadeler doğrultusunda örgütün eleman aktarım ağı ve Türkiye'ye yönelik hain eylem planları çökertildi.

MİT'in uzun süredir titizlikle yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde terörist Uğur Bahadır'ın Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ bünyesinde aktif faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bölgedeki birçok DEAŞ kampında örgüt adına verilen kritik görevleri yerine getirdiği belirlenen terörist için düğmeye basıldı.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN HATTINDAKİ HÜCRELER TEK TEK ÇÖKERTİLİYOR

Sınır ötesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen "Abdullah" kod adlı Uğur Bahadır'ın ilk ifadesinde örgütün iç yapısına, aktarım ağlarına ve eylem planlarına dair hayati bilgiler verdiği öğrenildi.

Terörist Bahadır ifadesinde;

Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına eleman transferini yöneten "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile olan irtibatını,

DEAŞ kamplarında aldığı askeri ve örgütsel eğitimleri,

Örgüt üst yönetimi tarafından kendisine tebliğ edilen özel görevleri,

DEAŞ'ın Afganistan-Pakistan bölgesindeki güncel faaliyetlerini ve yapılanmasını tek tek itiraf etti.

KİLİT İSİMLERLE BİRLİKTE HAREKET ETMİŞ

Edinilen bilgilere göre, 2024 yılında Türkiye'den kaçarak örgüt saflarına katılan Uğur Bahadır'ı DEAŞ'a yönlendiren ismin, 2025 yılı başında MİT tarafından yakalanan Özgür Altun ("Abu Yasir Al Turki") olduğu belirlendi. Altun'un Türkiye'den bölgeye terörist aktarımında ana aktör olduğu biliniyordu.

Ayrıca yakalanan terörist Bahadır'ın, 2026 yılı başında etkisiz hale getirilen/yakalanan ve DEAŞ'ın medya biriminde faaliyet yürüten "Abu Ubeyde / Abu İbrahim" kod adlı Ahmet Kazancı ile Afganistan-Pakistan sahasında ortak hareket ettiği saptandı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK EYLEM PLANLARI AKAMETE UĞRATILDI

MİT'in gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon sayesinde; DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik olası eylem planlamaları çökertildi, örgütün eleman devşirme ve transfer ağı deşifre edildi, geleceğe dönük stratejik planları ise tamamen ele geçirildi.