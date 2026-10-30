Kavga sırasında Kadir Akça'ya silahla ateş açıldı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Akça ağır yaralanırken, oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga başladı.

(Foto: İHA)

KADİR AKÇA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler H.Ç. ve C.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.