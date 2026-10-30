Bursa'da husumetli kavga kanlı bitti! 8 kurşunla vurulan Kadir Akça hayatını kaybetti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde önceden husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kurşunla ağır yaralanan Kadir Akça, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda Akça'nın oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga başladı.
Kavga sırasında Kadir Akça'ya silahla ateş açıldı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Akça ağır yaralanırken, oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.
KADİR AKÇA HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kadir Akça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler H.Ç. ve C.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.