İstanbul Beyoğlu'nda dini nikahlı eşinin bebeğiyle babasının evine gitmesi üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ö.Ç., babası Kadir Ç. ve ağabeyi Hüseyin Ç. ile birlikte bebeği almak için eşinin ailesinin evine gitti. Çıkan kavgada kayınpederi Özdemir E.'yi darbeden Ö.Ç. silahla havaya ateş açtı. Olayla ilgili gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı. Olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Olay, 15 Mayıs Cuma günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.E. (17), dini nikahlı eşi Ö.Ç.'den (17) şiddet gördüğü iddiasıyla bebeğini de yanına alarak babası Özdemir E.'nin evine gitti. Bir süre sonra Ö.Ç., babası Kadir Ç. (50) ve ağabeyi Hüseyin Ç. (25) ile birlikte bebeği almak için eşinin ailesinin yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ö.Ç.'nin kayınpederi Özdemir E.'yi darbettiği ve silahla havaya ateş açtığı belirtildi. Sokakta peş peşe silah sesleri duyulurken çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 4 boş kovan bulundu.

(Foto: DHA) HAVAYA ATEŞ AÇAN VE KOVANLARI TOPLAYAN KİŞİLER BELİRLENDİ Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmada havaya ateş açan kişinin Ö.Ç., yere düşen boş kovanları toplayan kişinin ise Hüseyin Ç. olduğu tespit edildi. Olay sırasında yanlarında bulunan üçüncü kişinin de babaları Kadir Ç. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu M.N.E., eşinin babası ve ağabeyiyle birlikte evlerinin önüne geldiğini, silahla ateş açıldığını ve babası Özdemir E.'nin darbedildiğini anlattı.

(Foto: DHA) SİLAH AYAKKABILIKTA BULUNDU Polis ekipleri, kaçan Ö.Ç., Hüseyin Ç. ve Kadir Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, karşı tarafta bulunan Eyüp U.'nun da silahla havaya ateş açtığını, kendilerinin de buna karşılık verdiğini öne sürdükleri öğrenildi. Ö.Ç.'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı müstakil bir evin balkonundaki ayakkabılığa sakladığını söylemesi üzerine adrese giden ekipler, silahı ele geçirdi.