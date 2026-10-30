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Türkiye turizmde rekor kırdı: 9 aylık gelir 51,2 milyar dolara ulaştı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye turizmde rekor kırdı: 9 aylık gelir 51,2 milyar dolara ulaştı

Bölgesel çatışmalar, hava ulaşımındaki aksaklıklar ve artan seyahat maliyetlerine rağmen Türkiye turizmde rekor gelir elde etti. 2026 yılının ilk dokuz ayında turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara yükseldi. Üçüncü çeyrekte elde edilen 25 milyar 526 milyon dolarlık gelirle de hem üç aylık hem de dokuz aylık dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık turizm verilerini İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Ersoy, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirirken Türkiye'nin krizlere karşı geliştirdiği stratejilerin sonuç verdiğini belirtti.

TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 2,4 ARTIŞ

Türkiye'nin turizm geliri, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı. Ocak-eylül dönemindeki toplam gelir ise yüzde 2,4 yükselişle 51 milyar 278 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece hem üçüncü çeyrekte hem de yılın ilk dokuz ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm geliri elde edildi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA 107,7 DOLAR OLDU

İlk dokuz aylık dönemde tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 107,7 dolara çıktı. Üçüncü çeyrekte bu rakam 106,9 dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcaması 119,9 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 72,2 dolar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Foto: ahaber.com.tr)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (Foto: ahaber.com.tr)

TÜRKİYE 9 AYDA 49,1 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 23 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırladı. İlk dokuz aydaki toplam ziyaretçi sayısı ise 49 milyon 132 bine ulaştı.

Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 5,70 milyon kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 5,17 milyon ziyaretçiyle Almanya, 3,20 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık takip etti.

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi üçüncü çeyrekte 10,69 gece, ilk dokuz aylık dönemde ise 10,34 gece olarak kaydedildi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

ERSOY: TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ADASI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Bakan Ersoy, yıl boyunca uluslararası turizm hareketliliğini etkileyen bölgesel çatışmalar, hava sahası kısıtlamaları ve ulaşım aksaklıklarına dikkat çekti. Bazı uçuşların askıya alınması ve güzergahların değiştirilmesinin seyahat planlarını etkilediğini belirten Ersoy, artan enerji ve hava yolu ulaşım maliyetlerinin de talep üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu gelişmelere rağmen turizm faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bölgemizde bütün bu gelişmeler yaşanırken Türkiye, güçlü devlet yapısı, diplomatik kapasitesi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar için yürüttüğü çalışmalarla bir istikrar adası olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası ulaşım bağlantılarımız, turizm altyapımız ve hizmet kalitemizle dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz."

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

74 ÜLKEDE 7,1 MİLYAR GÖSTERİM

Türkiye'nin turizmde krizlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla ürün ve pazar çeşitliliğine odaklandığını belirten Ersoy, 2018'den itibaren bu alanda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasıyla tanıtım faaliyetlerinin sistemli ve sürekli bir yapıya kavuştuğunu kaydeden Ersoy, dijital kampanyalar aracılığıyla 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaşıldığını açıkladı.

CNN, BBC, Bloomberg, Euronews, Al Jazeera ve Eurosport gibi uluslararası yayın kuruluşlarında Türkiye'nin tanıtım çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, Türk dizilerinin de turizm tanıtımında etkili şekilde kullanıldığını ifade etti. Kapadokya, Bodrum, Güneydoğu, İzmir, Ankara, çevre iller ve Doğu Karadeniz'i konu alan yapımlarla mini dizi modelinin genişletildiğini aktaran Ersoy, 2025-2026 döneminde yayımlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim elde ettiğini bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

HEDEF 81 İLE VE YILIN TAMAMINA YAYILAN TURİZM

Kültür, arkeoloji, gastronomi, spor, sağlık, kongre ve doğa turizmi gibi farklı alanlarda seçenekleri artırdıklarını belirten Ersoy, Geleceğe Miras projesi, gece müzeciliği ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu stratejinin önemli parçaları olduğunu söyledi.

Ersoy, hedeflerinin turizm talebini 81 ile ve yılın tamamına yaymak olduğunu belirterek ziyaretçilerin daha fazla şehirde konaklamasını ve farklı deneyimlerden yararlanmasını istediklerini dile getirdi. Bu sayede turizm gelirinin yerel işletmelere, esnafa ve istihdama daha geniş ölçüde katkı sağlamasının amaçlandığını kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

YENİ PAZARLAR VE DOĞRUDAN UÇUŞLAR ÖNCELİK OLACAK

Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Ersoy, ana pazarlardaki konumlarını korurken Amerika, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya'daki tanıtım çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerinin sürdürüleceğini belirten Ersoy, yeni direkt uçuşlar ve ilave koltuk kapasitesi oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Turizm sektörüne yönelik desteklerin de sürdüğünü kaydeden Ersoy, Turizm Destek Paketi, istihdam desteği ve konaklama vergisindeki indirimle işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının ve istihdamın korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Ersoy, Türkiye'nin turizm potansiyeline ve sektörün birlikte hareket etme gücüne güvendiklerini belirterek ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya, tanıtım gücünü geliştirmeye ve krizlere karşı dayanıklılığı güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

#Mehmet Nuri Ersoy #Kültür Ve Turizm Bakanlığı #Turizm Geliri
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