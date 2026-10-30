Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık turizm verilerini İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Ersoy, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirirken Türkiye'nin krizlere karşı geliştirdiği stratejilerin sonuç verdiğini belirtti.

TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 2,4 ARTIŞ

Türkiye'nin turizm geliri, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı. Ocak-eylül dönemindeki toplam gelir ise yüzde 2,4 yükselişle 51 milyar 278 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece hem üçüncü çeyrekte hem de yılın ilk dokuz ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm geliri elde edildi.