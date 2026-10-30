Türkiye turizmde rekor kırdı: 9 aylık gelir 51,2 milyar dolara ulaştı
Bölgesel çatışmalar, hava ulaşımındaki aksaklıklar ve artan seyahat maliyetlerine rağmen Türkiye turizmde rekor gelir elde etti. 2026 yılının ilk dokuz ayında turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara yükseldi. Üçüncü çeyrekte elde edilen 25 milyar 526 milyon dolarlık gelirle de hem üç aylık hem de dokuz aylık dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık turizm verilerini İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Ersoy, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirirken Türkiye'nin krizlere karşı geliştirdiği stratejilerin sonuç verdiğini belirtti.
TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 2,4 ARTIŞ
Türkiye'nin turizm geliri, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı. Ocak-eylül dönemindeki toplam gelir ise yüzde 2,4 yükselişle 51 milyar 278 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Böylece hem üçüncü çeyrekte hem de yılın ilk dokuz ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm geliri elde edildi.
KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA 107,7 DOLAR OLDU
İlk dokuz aylık dönemde tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 107,7 dolara çıktı. Üçüncü çeyrekte bu rakam 106,9 dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-eylül döneminde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcaması 119,9 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 72,2 dolar oldu.
TÜRKİYE 9 AYDA 49,1 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI
Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 23 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırladı. İlk dokuz aydaki toplam ziyaretçi sayısı ise 49 milyon 132 bine ulaştı.
Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 5,70 milyon kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 5,17 milyon ziyaretçiyle Almanya, 3,20 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık takip etti.
Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi üçüncü çeyrekte 10,69 gece, ilk dokuz aylık dönemde ise 10,34 gece olarak kaydedildi.