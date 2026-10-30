LGS tarihi belli oldu: 2027 sınavı 13 Haziran'da yapılacak
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2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ni yayımladı. Takvimde, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi de yer aldı.
2027 LGS 13 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak 13 Haziran 2027 Pazar günü düzenlenecek.
Sınavda yer alacak tüm sorular, öğretim programlarında bulunan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 25 HAZİRAN'DA SONA ERECEK
Bakanlığın açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.