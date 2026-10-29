Teknisyen olarak çalışan işçi, önce çalıştığı yerden 400 kilometre, bir süre sonra ise 600 kilometre uzaklıktaki iş yerinde görevlendirildi. Ücreti de düşen işçi, İş Mahkemesine başvurdu ve mahkeme kararıyla eski görevine döndü.

İşlemin hukuka aykırı olduğunu savunan işçi, eski görevine iadesini istedi. Çalışma şartlarındaki esaslı değişikliğin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini de talep etti.

Eski görevine başlamasından yalnızca üç ay sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı kararıyla başka bir kentteki işletmeye atanan işçi, ikinci kez dava açtı.

Davalı şirketin avukatı ise naklen tayinin idari işlem olduğunu, bu nedenle uyuşmazlığın idare mahkemelerinin görev ve yetkisine girdiğini ileri sürdü. Naklen atamanın işletmesel bir karar olduğunu savunan avukat, mahkemenin bu kararın doğruluğunu ve yerindeliğini denetleyemeyeceğini öne sürdü.

İş Mahkemesi, işçinin kendi isteği ve rızası dışında başka bir termik santrale naklen atanmasını çalışma şartlarında esaslı değişiklik olarak değerlendirdi ve davayı kabul etti.