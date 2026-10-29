İşverenin oyunu Yargıtay'dan döndü! Görev yeri değişen işçi dikkat! İşte son karar
Görev yeri değişen kamu işçisi, maaşı da düşünce İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Çalıştığı yerden 400 kilometre uzaklıktaki işyerinde görevlendirilen işçi, bir süre sonra 600 kilometre uzaklıktaki işyerine gönderildi. Aldığı ücret de düşen işçi, İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Davacı işçi, mahkeme kararıyla eski görevine iade edildi. Kamu ve özel sektördeki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu süreç, işverenlerin yönetim hakkı sınırlarının hukuki olarak çizilmesi açısından büyük bir önem kazandı.
Görev yeri değiştirilerek yüzlerce kilometre uzağa gönderilen ve aldığı ücret düşen kamu işçisinin hukuk mücadelesinde Yargıtay'dan bozma kararı çıktı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, nakil işleminin iptali ile hukuka aykırılığının tespiti arasındaki ayrıma dikkat çekti.
Teknisyen olarak çalışan işçi, önce çalıştığı yerden 400 kilometre, bir süre sonra ise 600 kilometre uzaklıktaki iş yerinde görevlendirildi. Ücreti de düşen işçi, İş Mahkemesine başvurdu ve mahkeme kararıyla eski görevine döndü.
ESKİ GÖREVİNE DÖNDÜ, ÜÇ AY SONRA YENİDEN ATANDI
Eski görevine başlamasından yalnızca üç ay sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı kararıyla başka bir kentteki işletmeye atanan işçi, ikinci kez dava açtı.
İşlemin hukuka aykırı olduğunu savunan işçi, eski görevine iadesini istedi. Çalışma şartlarındaki esaslı değişikliğin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini de talep etti.
Davalı şirketin avukatı ise naklen tayinin idari işlem olduğunu, bu nedenle uyuşmazlığın idare mahkemelerinin görev ve yetkisine girdiğini ileri sürdü. Naklen atamanın işletmesel bir karar olduğunu savunan avukat, mahkemenin bu kararın doğruluğunu ve yerindeliğini denetleyemeyeceğini öne sürdü.
İş Mahkemesi, işçinin kendi isteği ve rızası dışında başka bir termik santrale naklen atanmasını çalışma şartlarında esaslı değişiklik olarak değerlendirdi ve davayı kabul etti.