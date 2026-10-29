Göktürk'te korkutan kaza! Virajı alamayan araç takla attı
İstanbul Göktürk'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü İsmail A. ile araçta bulunan yolcu Sudenur A. kendi imkânlarıyla araçtan çıktı. İki kişinin hafif yaralandığı kaza anı, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi D20 Karayolu Göktürk sapağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, aşçı İsmail A. (49) yönetimindeki 34 UR 4632 plakalı otomobil, yağış nedeniyle zeminin ıslak olduğu yolda virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
TAKLA ATAN ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR
Kazada sürücü İsmail A. ile araçta yolcu olarak bulunan Sudenur A. (24) hafif yaralandı. İki kişi, takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken kazada otomobilde hasar meydana geldi.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA
Göktürk'te yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, virajı alamayan otomobilin bariyerlere çarparak art arda takla attığı ve bariyerlere çarparak durduğu görülüyor.
Görüntülerde, kazayı kaydeden otomobilin sürücüsünün yaşadığı şaşkınlık da yer alıyor.