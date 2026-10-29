Edinilen bilgilere göre, aşçı İsmail A. (49) yönetimindeki 34 UR 4632 plakalı otomobil, yağış nedeniyle zeminin ıslak olduğu yolda virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

(Foto: DHA)

TAKLA ATAN ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR

Kazada sürücü İsmail A. ile araçta yolcu olarak bulunan Sudenur A. (24) hafif yaralandı. İki kişi, takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken kazada otomobilde hasar meydana geldi.